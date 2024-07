Barbara Rey demanda a su hijo, Ángel Cristo: "Se aprovechó de la confianza para robarme los documentos"

La demanda consta de nada más y nada menos que 180 folios. Bárbara Rey habría tardado en tomar la dura decisión de denunciar a su hijo, Ángel Cristo. También le habría llevado tiempo recopilar todo lo dicho tanto por Ángel, como por periodistas y medios de comunicación.

Material sensible

La periodista de Espejo Público, Gema López, desvelaba que en esa demanda se menciona un "material sensible". Gema también aseguraba que Bárbara exige que su hijo presente cierto material en los juzgados, así como distinta documentación gráfica que él no tendría, pero Espejo Público sí conoce su paradero.

¿Robo premeditado?

"Mi hijo se aprovechó de la confianza que yo tenía en él, para robarme los documentos"

La demanda interpuesta, como adelantaba Gema López, sería por injurias y calumnias. Además en la querella Bárbara también demanda a Ángel Cristo Júnior por robo, acusándoles de premeditación.

Entre las graves acusaciones de injurias y calumnias, además se acusaría de 'intromisión en la intimidad', 'faltar al honor' y 'revelación de secretos'. Aun así el contenido de la demanda que más han llamado la atención eran las alusiones de "diapositivas comprometidas del exrey, y carretes con imágenes sensibles del cantante Frank Francés".

Los hechos no terminarían ahí, sino que Ángel Cristo Jr. habría revelado todo o parte del material después de una mudanza, según afirmaba Bárbara.

Las pruebas escritas

Bárbara Rey sostendría la demanda en las comunicaciones tanto por mensajes de texto de su teléfono móvil con su hijo, como por cartas manuscritas por el propio Ángel: "Tengo la costumbre de no borrar nada de lo que me mandan mis hijos".

Según la actriz, su hijo tendría conocimiento de las contraseñas que le posibilitarían el acceso a todo el material mencionado, pero nunca habría sido él quien las habría tomado, como habría dicho: "Él en ningún momento ha hecho una foto de mi ni de nadie. El fotógrafo por desgracia ya ha fallecido".

Saldrá todo a la luz

La periodista Laura Fa se preguntaba si se conocerá toda la verdad y si algunos de esos documentos gráficos se harán públicos. Y por su parte el paparazzi Raúl 'Aplausito' García exclamaba: "A mi me gustaría saber la verdad de quién hizo esa famosa foto, porque yo no me creo que un niño con 11 años haga unas fotos escondido en el salón mientras que la madre estaba, presuntamente, con el Rey".

Demanda extendida

No sólo va dirigida a su hijo. La demanda afectaría también a otra cadena de televisión, productora y colaboradores involucrados en el programa donde Ángel lanzaba las gravísimas acusaciones contra su madre. Esas acusaciones hicieron que Sofía Cristo, su hermana, se rompiera en Espejo Público. En ellas se mantenía que Bárbara simulaba suicidarse delante de su hijo, que "tenía que sacarle las pastillas de la boca", o que amenazaban con saltar desde el balcón de su vivienda.

Sobre esos documentos gráficos que presumía tener en su poder, sería la propia Bárbara quien reclamaría que fueran presentados en sede judicial.