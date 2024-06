Polémicas palabras de Ángel Cristo: "Mi hermana Sofía iba al circo porque había dinero y drogas"

La relación entre los hijos de Bárbara Rey, Ángel y Sofía Cristo, y la de ella misma con su hijo, parece no tener posibilidad alguna de solucionarse. Actualmente una reconciliación entre Bárbara y Sofía, con Ángel no tiene visos de producirse.

La semana pasada, Sofía, colaboradora habitual de Espejo Público, se pronunciaba a cerca del atuendo que lucía su hermano en una aparición pública en la que además afirmaba llevar una prenda en honor a su padre. Consideraba el gesto como una afrenta a su madre, quien sufrió malos tratos por parte del que fuera artista circense.

Además, después de sus declaraciones en el programa, Sofía Cristo declaraba que no existen "ninguna" puerta a la reconciliación con su hermano Ángel.

Contundente respuesta

No dejaba pasar mucho tiempo Ángel Cristo Jr. para referirse a Sofía, a quién lanzaba una grave acusación, en la que insinuaba que sólo tenía un interés en visitar el negocio de su padre: "Mi hermana Sofía iba al circo porque había dinero y drogas".

También calificaba las palabras de su hermana de retorcidas y muy bajas, por asociar la polémica cinta de tela con el maltrato.

A parte de responder a su hermana, Ángel también tenía palabras dedicadas a Bárbara, su madre, y que parecía convertirse en el centro de sus ataques por lo que decía: "Ha tenido muchas oportunidades para demostrarme que me quería de verdad, y nunca lo ha hecho".

"Deseo que los años de vida que le queden los viva muy feliz y que me deje en paz, que no me resucite cada vez que necesita dinero, si dice que estoy muerto para ella", sentenciaba Ángel.

Las declaraciones de Ángel no terminaban ahí, sino que el hijo de Bárbara además lanzaba otra acusación a su madre. Afirmaba que hasta la edad adulta le "obligaba a darle besos en la boca" en público, y que, si no lo hacía, se producían fuertes discusiones posteriormente.

Cruce de demandas

Han sido varias las declaraciones en las que ambas partes insinuaban la interposición de demandas contra la otra. Y al respecto, Ángel aseguraba que Bárbara no se atrevería a denunciarle por la obligación de decir la verdad y porque conocería pruebas que afirmaba tener.

Ángel llegaba a expresar que su madre visitaba a su padre al hospital pensando únicamente en la opinión pública, no movida por un sentimiento de pena.

"Mi relación con mi hermana está muerta"

El hijo de Ángel y Bárbara parecía ir calentándose según iba hablando y subía el tono de sus palabras, si cabe, un poco más: "Mi hermana no ha sabido aprovechar los colegios tan caros, con el dinero de los chantajes al Rey".

Y por último también reprochaba no interesarse ni cuidar de su padre en "ninguna ocasión", invitándola a "que no diga tonterías".