Sofía Cristo vuelve a plató y confiesa que no está bien: "Empecé a llorar, a llorar y llorar"

Esta semana Ángel Cristo júnior, aunque ya lo había hecho contra su madre, cargaba por primera vez contra su hermana Sofía. 'Reventaba' así 'el hijo del domador' por completo la relación con su hermana. No se limitaba a decir sólo eso e iba un paso más allá especulando con una posible recaída en las drogas de su hermana, adicción que, según ella afirma, ha superado, pero por la que sigue recibiendo tratamiento.

Respuestas y medidas

Sofía Cristo evitaba pronunciarse directamente sobre las palabras de su hermano y se refugiaba en el deporte y sus mascotas. Eso sí, cerraba tajantemente la puerta a una posible reconciliación ahora y en el futuro, dando su relación por muerta.

Por su parte Bárbara Rey no ha hecho mención alguna por el momento a las declaraciones de su hijo, pero sí ha querido mostrar su apoyo y enviar ánimos a su hija a través de varios mensajes públicos y por redes sociales, asegurando que lo estaría pasando "mal, muy mal".

Más declaraciones de Ángel

Esta misma mañana de viernes Ángel Cristo aseguraba estar fastidiado "también", como su hermana y recomendaba a su hermana seguir haciendo cada uno su vida. No se arrepentiría de ninguna de sus declaraciones porque cómo él mismo decía: "Yo no miento".

"Son muchas cosas"

Sofía Cristo decidía no hablar de su hermano y sí de su estado anímico y emocional. Explicaba que ya serían 8 meses con esta serie de encontronazos, ataques y reproches, "8 meses muy duros y muy complicados".

"Intento estar entera y estar bien, pero obviamente hay días que no lo estoy", continuaba diciendo Sofía, justo antes de afirmar lo siguiente: "Mi madre lo pasa mal, yo también, estamos en tratamiento psicológico".

"Nadie tiene la legitimidad de hablar si yo puedo recaer o no"

Las insinuaciones de Ángel, de una hipotética recaída en el consumo de drogas de Sofía, conseguían que Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, calificara de "muy feo que a una persona que ha salido del mundo de la droga" le dediquen esas especulaciones, especialmente "por parte de un hermano".

Sofía encajaría esas palabras, que no parecen portar ninguna bondad, de la mejor manera posible, afirmando tener claro que ahora ella va a "seguir haciendo mis terapias, cuidarme, si hacía deporte, hago el doble" y concentrarse también en su carrera profesional como DJ y los compromisos que ello conlleva.

En cuanto a cualquier tipo de acercamiento con su hermano, Sofía dejaba una frase que no da lugar a dudas: "Si me cruzo a mi hermano por la calle me cruzaría de acera".

Los días malos

Explicaba que nadie le va a quitar las ganas de levantarse un día de la cama pero admitía al mismo tiempo que hay días que los pasaría con continuas ganas de llorar y se nota "mucho más sensible de lo normal", confesando esto: "El otro día en el estudio estábamos grabando un tema y empecé a llorar, a llorar y llorar".

Consejos de su psicóloga

El tratamiento psicológico que está recibiendo implica que en ocasiones tenga que evitar ver las informaciones sobre su familia en los medios, y mucho menos participar de ellas. Aun así explica cómo hay semanas que los periodistas permanecen en la puerta de la comunidad de vecinos en la que reside, lo que para ella supone una gran presión que afecta a su salud mental.

Después de eso, el periodista de Espejo Público Miquel Valls preguntaba a Sofía si no pensaba que las alusiones o respuestas directas y voluntarias, o todo lo contrario, pero en definitiva a su hermano, servirían para retroalimentar todo este asunto. Y además aseguraba que al único que podría interesarle mantener encendida esta polémica sería precisamente a él, del que afirmaba: "Tu hermano no tiene oficio ni beneficio"