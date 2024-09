La primera reacción de Bárbara Rey tras la publicación de sus fotos íntimas con el rey Juan Carlos: "Con esto se demuestra quién es mi hijo"

Después de 5 segundos de silencio Bárbara Rey reaccionaba. La artista ha descubierto por medio de Espejo Público que una revista holandesa publica hoy sus fotos íntimas con el rey emérito Juan Carlos I. Habría sido el hijo de la artista quien habría facilitado las imágenes a la revista.

El hijo de Bárbara Rey ha vendido ya en el pasado exclusivas hablando mal de su madre en las que aseguraba haber sido 'maltratado' por ella y que su madre le pidió que le fotografiara en actitud íntima con el Emérito para guardar esas fotos como seguro de vida.

Espejo Público llamaba a Bárbara para preguntarle por las imágenes. Bárbara no tenía conocimiento de que las fotografías se habían publicado en una revista holandesa, documentos únicos que ven la luz por primera vez. Se la ve besándose con el monarca y ambos en actitud relajada.

"Con esto se demuestra quién es mi hijo, cómo es, y cómo ha sido toda la vida"

Bárbara Rey ha tardado 5 segundos en responder al reportero de Espejo Público. "No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada. Me he quedado... no sabía yo que podía llegar hasta este extremo, qué vergüenza. Con esto se demuestra quién es mi hijo y cómo es y como ha sido toda la vida. Hasta aquí", ha respondido.

Señala la periodista Gema López que cree que Bárbara no se llegaba a creer que su hijo diera ese paso. "A estas alturas poco le importa su relación con el emérito y las fotos y es más el dolor que sea tu hijo quien te haga esto. Me parece todo tan surrealista. Quienes hemos vivido la historia cuando no se podía contar... De repente que se publiquen las fotos y la llames, cómo han cambiado los tiempos y en qué posición está quedando ya el emérito. Para hablar de los dineros y las amantes", concluía.

Estas fotos ven la luz el mismo día en el que se anuncian sus memorias. Unas memorias en las que el monarca va a reconocer que se ha equivocado en algunas de las relaciones que ha tenido a lo largo de su vida.