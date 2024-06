Sofía Cristo se derrumba en Espejo Público tras los ataques de su hermano a su madre Bárbara Rey: "Lo perdonaré cuando esté muerto"

La revista Lecturas abría este miércoles su portada con una exclusiva de Ángel Cristo Junior, hijo de Bárbara Rey. Cristo lanza duras pullas contra su madre acusándola de fingir suicidarse en su presencia y responsabilizándola de su adicción a los somníferos.

"Mi madre fingía suicidarse delante de mí. Fingía como que se tomaba pastillas y yo tenía que sacársela de la boca con los dedos. También fingía que iba a saltar del balcón", ha relatado en la publicación en un reportaje de 10 páginas y 40 preguntas.

Sofía Cristo reconoce que se encuentra agotada y no sabía que iba a salir esta exclusiva de su hermano. Asegura que desde el mes de octubre hay un maltrato continuo contra su madre "por parte de esta persona y de todas las plataformas que colaboran a este maltrato". "Mi madre es una mujer maltratada durante muchos años física y psicológicamente. Mi madre tiene 74 años y no la dejan en paz, ni la dejan vivir", asevera.

"Yo me he sentado muchas veces en platós pero nunca he hablado de mi hermano"

A Sofía le parece muy bien que su hermano venda su boda pero no entiende que tenga que hablar mal de su madre. "Yo me he sentado en platós y he hablado de mi padre, de mis adicciones pero nunca he hablado mal de él. Si mi trabajo en este programa va a ser venir cada semana a hablar de este tema prefiero no venir. Prefiero comentar actualidad, a lo mejor a mí no me gusta comentar corazón y me gusta comentar otras cosas. No me apetece venir un miércoles y encontrarme con esta mierda. Estoy cansada, no voy a hablar de él nunca en la vida. He llegado a mi límite", se lamentaba la hija de Bárbara Rey.

Sofía le pide a su hermano Ángel Cristo Junior que les dejen tranquilas y que aunque venda la luna de miel o las vacaciones en Cancún deje tranquila a la familia. "Mi madre un día se morirá, tiene 74 años", ,afirma.

"Si no hablaran de mi madre no harían la portada porque a nadie le importa una mierda la vida de ellos"

Cree que si su hermano no hablara de su madre nadie compraría las revistas porque a nadie le importa una mierda la vida de su hermano. Mantiene Sofía que se encuentra bien porque está en un buen momento pero este tipo de noticias no le ayudan a continuar y la desestabilizan.

Su madre Bárbara Rey le da una cara fuerte y asegura que pone todo de su parte para mejorar. "Está yendo a la psicóloga, va al gimnasio, sale con sus amigas... lo está intentando un montón y yo también. Solo pedimos que nos dejen tranquilas, que hablen de ellos y que la gente tenga un poco de empatía. Las cosas que dicen los demás sí afectan. Afecta ver los comentarios en redes sociales, que la gente se mete en tu vida sin tener la legitimidad ¿Por qué cojones la gente es tan mala?", señala.

En este momento no es capaz de perdonar a su hermano por todas las cosas que dice sobre su familia. "Le perdonaré cuando esté muerto, como a mi padre. No quiero saber nada de él, no lo quiero ni ver. No quiero saber nada de ellos, los quiero muy lejos y no quiero hablar de él. Yo me podría esperar muchas cosas de él siempre pero no voy a hablar de él".

Sofía Cristo: refugiada en sus amigos y su madre

Actualmente Sofía Cristo se encuentra refugiada en sus amigos y su madre. "Tengo muy buenos amigos. Son muy pocos, pero son oro", señala.

Cree que su hermano tendría que tener miedo de que ella hablara."Él tiene que pensar que yo he vivido en esa misma casa. La vida que yo he vivido en esa casa era diferente y éramos hermanos. Yo he tenido mucho miedo en esa casa y he pasado muchos momentos terroríficos en esa casa y no ha sido por mi padre. Mi madre se ha encerrado muchas veces en la habitación y hasta aquí puedo leer. Que no me nombre y me deje tranquila. Va a haber demandas hacia él y hacia todos los medios que ponen un altavoz para que mi hermano diga todas esas mentiras