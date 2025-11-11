Antena 3 LogoAntena3
Gripe Aviar

Un avicultor pone techo a la subida de precio de los huevos: ¿Cuánto llegaremos a pagar por docena?

La crisis en el sector avícola ha alcanzado un nuevo punto. Al sacrificio de millones de aves le han seguido nuevas medidas. Mientras tanto el precio de los huevos en los supermercados no ha parado de subir en los últimos meses. ¿Hasta dónde llegará?

Precio de los huevos y gripe aviar

Andrés Pantoja
Publicado:

Alexis Codesal, avicultor, afirma que España sufre una situación inédita, eso sí, "tenemos el espejo en Estados Unidos", afirma. No es un mensaje optimista si se tiene en cuenta que el consumidor norteamericano llegó a pagar hasta un euro por huevo, sí, a 12€ la docena.

"Una crisis sin precedentes"

Preocupa que Alexis explique que los estadounidenses han tardado tres años en controlar el brote de gripe aviar que aún padecen.

Después de que se hayan sacrificado varios millones de aves en granjas de toda España, esta semana se ha de retado el confinamiento de todos los animales de explotaciones de corral.

Las medidas, aunque impactantes, son necesarias a ojos de Alexis, que además aprovechaba para mandar un mensaje de tranquilidad al consumidor: "El consumo de carne y huevo avícola no conlleva ningún tipo de riesgo".

Medidas necesarias y consecuencias

Subrayaba el avicultor que los sacrificios masivos de gallinas ponedoras deriva en una escasez en el mercado que tiene efectos de ascenso de precio, en una época en la que el consumo de huevos también está en alza.

"Es probable que el precio suba muchísimo", sentenciaba Alexis, pese a que los bolsillos ya han notado el incremento constante de los últimos meses. Aludía a la ley de la oferta y la demanda, al mismo tiempo que apuntaba que no hay que ser ningún experto en economía para llegar a esa deducción. Hasta que no se controle la crisis actual esa afirmación parece que se va a cumplir.

