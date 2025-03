"No hay huevos en el mundo". El porqué de los 'huevos de oro'

En la granja de César no nos permiten visitar a sus gallinas. Sólo los empleados tienen contacto con ellas desde que se decretó su confinamiento para evitar la entrada de la gripe aviar. Y es que nuestro país es una isla en esta enfermedad que está obligando a sacrificar a millones de gallinas en todo el mundo, especialmente en EEUU, Centroeuropa y Australia. Una crisis mundial del huevo que lo está convirtiendo en un artículo de lujo. Más de un dólar por unidad al otro lado del Atlántico.

“No parece que vayan a bajar”

“Vendemos 250.000 huevos diarios. A mis clientes no les van a faltar porque yo no los voy a vender fuera, pero nos quedamos sin nada cada tarde. ¿Tú sabes las llamadas que recibo a diario de clientes nuevos a los que no puedo servir?” César asegura que las granjas españolas no dan abasto. Exportan el 20% de la producción a países que pagan bien y rápido, de ahí que en España el precio de este alimento básico haya subido unos 50 céntimos por docena en lo que va de mes. “No tiene pinta de que vayan a bajar”, sostiene.

Sin margen de ganancia

¿Son inasumibles cincuenta céntimos por docena, unos cuatro céntimos por huevo de sobreprecio? Quizá parezca algo inapreciable, pero Félix ya se ha tenido que “pelear” con su proveedor. Consume en su bar más de cien docenas a la semana. Pone una tapa “gratis” con cada cerveza por 3,90. Tapas de tortilla o distintos revueltos principalmente. “Con estas subidas me quitan el margen de ganancia”, asume. Azucena regenta una de las pocas hueverías que van quedando. Vende este producto casi en exclusiva. Nos muestra la tabla de precios: 3,90 la docena de huevo XL y tres el normal. Si nos vamos al XL ecológico la docena se nos va a 5,20. El campero queda a mitad de camino: 4,30. Quizá nunca pensara en hacer cuentas con los huevos, pero se van pareciendo a los de la gallina aquella del cuento.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.