Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contagios

Madrid activa el protocolo por la gripe aviar: "Entre el 30 y el 50% de los humanos pueden llegar a morir"

El inmunólogo Alfredo Corell explica cuál es el porcentaje de probabilidad de contagio de la gripe aviar entre aves y humanos.

La gripe aviar llega a Madrid.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Madrid ha activado las medias contra la gripe aviar tras encontrar un foco en Alcobendas. El inmunólogo Alfredo Corell apunta que "es muy difícil la transmisión de aves a humanos". Explica que desde el año 97 que se encontraron los primeros casos, la OMS ha detectado unos 900 contagios de aves a humanos. Explica además que el virus es muy letal en los casos de las aves de corral. "El 100% de los casos de contagio en aves silvestres termina en muerte y en los humanos entre el 30 y el 50% pueden llegar a morir".

Destaca que lo importante y lo tranquilizador es que de momento no se puede transmitir de una persona a otra: "se transmite de aves a personas pero de persona a persona de momento no lo es ni lo va a ser pasado mañana". "El virus en el fondo no quiere matar a todos sus huéspedes, necesita vivir", cuenta.

"Cuando hay una infectada hay que sacrificar a todo el grupo"

Explica además que la mutaciones de todos los organismos "son copias inexactas por azar".

"Cuando hay un ave de corral estabulada infectada hay que sacrificar a todo el grupo en unos metros a la redonda. En las aves silvestres y de consumo llega a ser letal. Lo importante para el ciudadano es que si se encuentra con un ave muerta tiene que comunicarlo y si la tocamos se necesita higiene de manos y no pasa nada".

Añade además el experto que el gran riesgo en este tipo de contagio de aves a humanos lo tienen sobre todo los trabajadores de estos parques.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Ada Colau en Espejo Público.

Ada Colau, desde la flotilla humanitaria con rumbo a Gaza: "Claro que tenemos miedo, yo tengo dos hijos y quiero volver a mi casa"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

La gripe aviar llega a Madrid.

Madrid activa el protocolo por la gripe aviar: "Entre el 30 y el 50% de los humanos pueden llegar a morir"

Afectada por las lluvias de Zaragoza

Mónica, afectada por las inundaciones de Zaragoza: "En menos de un minuto teníamos el agua por la cintura"

De un megabloqueo histórico a la audición de Sebastián Yatra: lo mejor de las segundas Audiciones de La Voz

De un megabloqueo histórico a la audición de Sebastián Yatra: lo mejor de las segundas Audiciones de La Voz

Portugal
Nos lo cuenta

Cruzar la frontera para hacer la compra: "Me voy a Portugal a comprar productos básicos porque salen más baratos"

Ada Colau en Espejo Público.
Misión humanitaria

Ada Colau, desde la flotilla humanitaria con rumbo a Gaza: "Claro que tenemos miedo, yo tengo dos hijos y quiero volver a mi casa"

Lorena Ruiz-Huerta y Joaquín Manso
Inmigración

Tensión entre Joaquín Manso y Lorena Ruiz- Huerta por las propuestas del PP sobre inmigración: "Para hacer demagogia bajamos al bar"

El Partido Popular ha celebrado un acto en Murcia este fin de semana. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado una serie de medidas para la población inmigrante en España. Lorena Ruiz-Huerta calificaba el evento como "cumbre racista".

Miedo ante las lluvias en Valencia.
Lluvias torrenciales

La pesadilla de los vecinos de Aldaia por el temporal: "Necesitamos que esto pare, no se puede dormir"

Pepa y Sergio son dos vecinos de Aldaia, Valencia, que viven aterrorizados por las lluvias torrenciales registradas en la zona. Ambos resultaron afectados en las inundaciones de la anterior DANA.

Esta noche, El Hormiguero recibirá en plató a Carmen Maura

Esta noche, El Hormiguero recibirá en plató a Carmen Maura

Cristian y Javi deciden apostar por el amor en Emparejados

“¡Qué bonito!”, Cristian y Javi deciden apostar por el amor en Emparejados

Mika

La fluidez de Mika para hablar español: “Me dan celos, habla mejor que yo”

Publicidad