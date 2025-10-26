Se sacrifican 130.000 patos y pollos para contener un brote de gripe aviar por Europa

Un brote de gripe aviar en Alemania, ha obligado a sacrificar 130.000 pollos y que varios estados federados germanos tomen medidas para contrarrestar la propagación de la enfermedad por Europa.

Los alemanes quieren evitar que se repitan crisis pasadas, que llevaron al sacrificio de millones de aves y que provocó un aumento de los alimentos.

Lo más preocupante está en el noroeste

La situación más crítica se encuentra en el estado federado de Baja-Sajonia, situado en el noroeste de Alemania, que es donde se encuentran unos dos tercios de la población avícola del país.

Mantener a las aves en el interior, puede salvar vidas

Desde la Asociación de la Industria Avícola de Baja Sajonia, han aconsejado en un comunicado que se intente "mantener a las aves en el interior de los gallineros para poder salvar la vida de millones de animales". Una medida recogida por el presidente Friedrich-Otto Ripke, quien ha pedido a las autoridades que se ordene como obligatorio el "mantener a las aves dentro de los gallineros".

