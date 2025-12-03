Así funciona la estafa de los pisos turísticos: “Alquilaba el piso como si fuese suyo, ha sido algo bastante traumático”

Imagínese que encuentra el piso perfecto. Buen precio, buena zona y encima disponible ya. Usted corre, escribe al anunciante y todo encaja. Le piden una señal para reservarlo y, claro, con los alquileres por las nubes, acepta para no perderlo. Pero atención, porque aquí es donde empieza el engaño. Cuando llega el momento de firmar, el presunto propietario desaparece. Y ese piso que parecía un milagro no es suyo. En realidad, ni siquiera es de quien se lo estaba alquilando. ¿Entonces, de quién es realmente ese piso? Esta estafa, en la que ya han caído decenas de jóvenes desesperados por un alquiler, se esconde detrás de una fachada perfecta.

Detrás de muchos de estos pisos se esconde una mentira perfectamente montada. Un nuevo modus operandi que ha comenzado en zonas del centro de la capital. Todo rápido, todo limpio y todo falso.

Por un lado, los inquilinos, interesados en alquilar un piso. Como es el caso de Marc, un joven de 26 años que cayó en la trampa de este estafador: "Encontramos este piso que nos gustó a mi pareja y a mi. Un piso normal, decente y dije: vamos a probar. Llamé como cualquier anuncio y me atendió un tal Francisco. Lo visitamos y hasta aquí no había nada raro". Miles de personas lo buscan a través de internet, una de las formas más rápidas, sencillas e incluso efectivas para muchos a la hora de buscar el futuro hogar. "Pásate ahora", exclama una voz masculina y aparentemente joven al otro lado del teléfono, una vez los posibles inquilinos llaman interesados en ver la vivienda.

El presunto casero

Decenas de jóvenes han visitado en barrios del centro de Madrid distintos pisos. Todos ellos con características similares: pisos pequeños, de una o dos habitaciones; un salón comedor y un baño. Algunos de ellos con opción a garaje.

"Mi pareja cuando grabó la vivienda, le grabó a él. Es un tío de un metro ochenta mas o menos, con barba… Era simpático y con un acento andaluz", cuenta Marc. El supuesto casero era amable, sonriente, cercano a sus posibles inquilinos. Mantenía una conversación fluida y tranquila. No mostraba ningún tipo de impedimento y ponía facilidades. "Lo único que nos dijo fue que si lo queríamos teníamos que reservar ya", cuentan las víctimas de la estafa.

Mensaje, transferencia, contrato y adiós

"Mantuvimos un contacto muy bueno durante los próximos tres o cuatro días. Una vez entregamos el dinero y fuimos a entrar al piso, estaba el portero con una cara que parecía que había visto a Cristo", cuenta Marc relatando la situación que se encontró cuando se acercó a por las llaves del piso. La situación de Marc y su pareja no era la única, el portero se lo dijo claramente a las víctimas: "¿Qué hacéis aquí? Es una estafa, ya han venido o tres parejas como vosotros. Eso era un piso vacacional."

Ese hombre aparentemente normal, es un estafador. Alquila una vivienda turística durante una semana, hace fotos, las sube a otro portal web y enseña el piso como si fuese suyo a decenas de víctimas.

25.000 euros estafados

"He perdido 800 euros y no fueron 1600 por prevención, porque era lo que nos pedía y como nos pareció mucho, le pagamos sólo la mitad", relata el afectado. El estafador incluso evitaba que le grabasen, sin embargo Marc lo consiguió sin saber que iba a tener en su poder la imagen de un estafador.

"A mi personalmente me duele, porque sabiendo cómo está la situación en España y lo difícil que es conseguir dinero y encima las trabas que hay… Y gracias a Dios, tengo un poco de salud mental y lo he podido trabajar y procesar, pero la verdad que ha sido algo bastante traumático para mí", explica Marc.

La policía calcula al menos diez víctimas, 25.000 euros estafados y un timador que todavía anda suelto, porque según fuentes policiales, hasta que no haya más víctimas no se podrá efectuar su detención.

