Una influencer finge tener cáncer y es condenada por estafa

La creadora de contenido, con más de tres millones de seguidores en redes sociales, admitió haber mentido sobre un diagnóstico de cáncer gástrico. Asegura que lo hizo por desesperación y problemas de salud mental.

Brittany Miller

Brittany Miller@brittanyhmillerrr

Ángel Granero
Publicado:

La influencer británica Brittany Miller, de 29 años y originaria de Oxfordshire, ha sido condenada por estafa tras admitir que fingió tener cáncer gástrico. La creadora de contenido, con más de tres millones de seguidores en redes sociales, había conmovido a miles de personas con su supuesto testimonio sobre la enfermedad.

Según informó la BBC, Miller llegó incluso a aparecer vinculada a una campaña de recaudación de fondos para financiar un tratamiento. El caso salió a la luz después de que varios usuarios de TikTok descubrieran la existencia de esa página, que supuestamente había recaudado dinero en su nombre.

En un vídeo reciente publicado en sus redes sociales, la joven reconoció que había mentido. "Fue una frase estúpida de la que me arrepiento profundamente", confesó. Según su versión, todo comenzó cuando le comentó a alguien cercano que padecía cáncer, en un momento de gran fragilidad emocional.

"No lo hice para estafar"

Miller aseguró que no tuvo intención de engañar a sus seguidores ni de obtener beneficios económicos. “No lo hice con mala intención ni para estafar a la gente. Lo hice por desesperación, para mantener cerca a las personas que quería”, explicó.

La influencer recordó que en 2017 atravesaba un periodo muy complicado. “Tenía una salud mental extremadamente mala. Estaba deprimida, perdida y con pensamientos suicidas. Perdí a mi pareja, a mi trabajo y sentí que todo se derrumbaba”, afirmó.

Se defiende de las acusaciones

Miller también negó que la estafa hubiera sido prolongada o planificada. Aseguró que la página de crowdfunding fue creada por una amiga sin su consentimiento. "En cuanto vi que había donaciones, la cerré inmediatamente. No tomé ni un céntimo", insistió.

En su declaración, la influencer pidió disculpas públicas y reconoció el daño que pudo causar. "Sé lo horrible que es esta enfermedad y cuánto afecta a las personas. Por eso, estoy verdaderamente arrepentida", expresó.

