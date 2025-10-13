La pesadilla de una familia durante un intento de estafa: "Dijeron que estaba secuestraba"

Una tarde, un padre recibe una llamada de su hija, y al contestar, se topa con que al otro lado de la línea se encuentra un hombre que asegura tenerla retenida y que exige una gran suma de dinero por su rescate. Acto seguido le cuelgan el teléfono, y sin dejarle tiempo para reaccionar, esta vez desde un teléfono desconocido comienzan a enviarle información privada de la familia: datos como la dirección, DNI de cada miembro, imágenes, nombres completos... lo que lleva a los padres a un momento de angustia: alguien está con su hija, y llevan tiempo estudiándolos y recabando información.

"Queremos 800.000 euros si queréis volver a verla con vida"

Les advierten que no llamen a la policía, que no busquen ayuda. Les aseguran que la única forma de volver a verla con vida era pagando la suma de dinero que se les exigía. Ante estos momentos de suma desesperación, los padres de la supuesta secuestrada deciden hacer caso omiso a las indicaciones del secuestrador y dirigirse a comisaría lo antes posible. La mujer asegura que lo que buscaban era hacer tiempo para que a su hija no le pasara nada: "Mientras yo conducía, mi marido los distraía, diciéndoles que estaba tratando de conseguir el dinero, que le dieran más tiempo."

Durante el trayecto, que definen como largo y agobiante, llaman al teléfono de su hija con la intención de ponerse en contacto de nuevo con el secuestrador y comprender mejor la situación, pero no hay respuesta. A la siguiente llamada alguien responde al otro lado de la línea, y no es un hombre: se trata de su hija, que se encuentra en su casa tranquilamente y asegura que nadie a utilizado su teléfono y mucho menos entrado en su casa.

"Dijo que estaba sola en casa, que todo estaba bien"

Al llegar a la comisaría, se destapa la realidad de la situación: están siendo víctimas de un intento de estafa minuciosamente elaborado, en el que no solo se ha realizado una investigación previa de la familia, analizando cada detalle, sino que se ha utilizado una técnica conocida como 'Swapping' que consiste en duplicar la tarjeta SIM de un teléfono móvil para hacer llamadas con su número. Este es el factor determinante que permitía a los estafadores ser completamente creíbles. Una técnica que según nos cuenta el experto invitado al programa, David Morenas, es difícil de llevar a cabo y algo costosa.

La Policía Nacional asegura que este tipo de estafas se realizan desde otros países; podría ser una llamada procedente de Rumanía, República Dominicana o Rusia, identificar su procedencia es muy difícil a la vez que innecesario ya que, si no se les hace caso, estos estafadores no suponen un problema real.

Ante estos nuevos y novedosos métodos para engañar a la gente, recomiendan no tomar decisiones precipitadas y siempre acudir a las autoridades.

