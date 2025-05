Susana ha perdido 94.000€ en una estafa: "Quería dar una sorpresa a mis hijos"

Un anuncio en internet ofrecía invertir en un valor seguro, muy mencionado en los últimos años, el oro. Susana, una jubilada de 73 años residente en Málaga, lo único que quería era ayudar a sus hijos. Nada hacia sospechar a la mujer que su dinero iba poco a poco a parar los bolsillos de unos delincuentes insaciables que pretendían sacarle hasta el último euro.

Cada cierto tiempo se conocen casos nuevos de elaborados engaños en la red que recuerdan los peligros que se esconden en un mundo cada vez más digital y conectado por la tecnología, especialmente difícil para los mayores. Estafas que buscan hacerse con los ahorros de aquellos a quienes pillan desprevenidos o bajan la guardia cegados por la promesa de grandes ganancias.

Caída en la trampa

Susana se emocionaba al tratar de explicar cómo comenzó esta pesadilla que está viviendo. La mujer reconoce que pinchó en ese jugoso anuncio: "Lo pincho y me llama una persona por teléfono. Un hombre con teléfono de Málaga".

Este primer contactó incluso le facilitó un código que Susana tendría que darle a una segunda persona que le llamaría poco después, como ese hombre le indicó. Todo parecía seguro y profesional. La segunda persona que llamó, con "características de Inglaterra", según cuenta Susana, la informó de que su dinero se invertiría en oro dada la tendencia al alza del preciado metal: "Hago una inversión de 5.000 euros".

Rápidas y considerables ganancias

Susana relata cómo recibió indicaciones para descargar una aplicación en la que podía seguir la evolución de sus inversiones. De un día para otro la mujer vio que sus 5 mil euros habían engordado hasta los 8 mil.

"Te engatusan, no te dejan pensar"

Ella quiso retirar su dinero, incluidos los beneficios, pero le convencieron de no hacerlo y de hacer nuevas aportaciones, con promesas de multiplicar sus ganancias: "Te empiezan a dar vueltas, y vueltas, y vueltas. No te dejan pensar. Entonces vuelvo a invertir. Al día siguiente aparece que ya tenía como ciento y pico mil euros".

Repitieron la misma estrategia, que les había funcionado con Susana, una y otra vez, explicaba la mujer: "Me vuelven a llamar, te vuelven a dar vueltas, vueltas; no te dejan pensar, te engatusan, no te dejan pensar", exclamaba Susana haciendo aspavientos.

"Solo quería darles una sorpresa a mis hijos", decía Susana afectada.

Cuando ya quiso poner fin a su aventura de inversión y decidió retirar el dinero, le dijeron que tenía que abonar un impuesto, supuestamente para el fisco británico, pero hasta ahora no ha vuelto a ver su dinero.

Susana explica cómo la estafa ha hecho que tenga que vender el coche que tenía para poder afrontar los gastos del día a día y "poder seguir viviendo".

"No los atiendan porque son pura mentira"

Ahora que la jubilada es consciente que las inverosímiles y fugaces ganancias no eran ciertas trata de prevenir a futuras víctimas potenciales de estos engaños: "No pinchen en ningún lado, y si pinchan y les llaman por teléfono, no los atiendan porque son pura mentira. Nadie gana plata tan rápidamente. Yo me di cuenta después. Nunca me imaginé que me iban a estafar".

