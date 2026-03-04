José Antonio Gurpegui: "A Trump no le falta razón en decir que España es un socio poco fiable para Estados Unidos"

José Antonio Gurpegui, director del instituto Franklin- UAH, analiza las críticas del presidente estadounidense Donald Trump a España. Trump amenaza con cortar el comercio con España por su postura en el conflicto con Irán: "Es un aliado terrible", ha afirmado.

Cree Gurpegui que detrás de estas declaraciones nos encontramos ante "un Trump en estado puro". Se esperaba algún tipo de ataque a España y cree que en este caso no le falta razón. "A Trump no le falta razón en decir que España es un socio poco fiable para Estados Unidos".

"Por mucho que el Gobierno diga que está tranquilo hay que tomarse en serio a Trump"

Considera que el problema no son los aranceles, y que en ese sentido estamos cubiertos por Europa, el problema es que "por mucho que el Gobierno diga que están tranquilos o que el ministro califique de bravuconadas las palabras de Trump hay que tomárselo en serio". "Hay 800 empresas españolas negociando con EEUU y para ellos estas palabras no son bravuconadas. Imagínate una empresa de infraestructuras muy importante que quiere optar a una concesión de una carretera o unos ferrocarriles, ahora se le puede excluir o ese Estado si es republicano no considera la opción española en la adjudicación de una infraestructura".

Pone como ejemplo la importación de vinos, uno de los puntos fuertes de la economía española en el exterior. Señala que si una cadena de supermercados decide, porque se siente traicionado por España, eliminar de sus lineales los vinos españoles eso podría suponer un gran perjuicio. "Se puede hacer mucho daño a la industria española sin necesidad de atacar los aranceles".

"Sánchez va a aludir al derecho internacional y a la ilegalidad del ataque"

Se imagina que la reacción de Pedro Sánchez será la de hablar del derecho internacional y la neutralidad española. "Podemos tomar esa posición quijotesca o una posición más pragmática como los aviones que han salido de Alemania. Han dicho que no van a despegar aviones que ataquen a Irán pero eso no implica que no puedan recargar de combustible a quienes vayan a atacar".

En opinión de Gurpegui la diplomacia está actuando de una siguiendo una línea estratégica internacional. "Sánchez va a referirse al derecho internacional y a la ilegalidad del ataque".

