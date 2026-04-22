El apoderado de Morante advierte de que hay riesgo de infección: "Empiezan las horas en las que puede haber complicaciones"

El diestro José Antonio Morante de la Puebla, que resultó herido de gravedad en la Maestranza el lunes, ha pasado la noche ingresado en el Hospital Viamed-Santa Ángela de Sevilla después de ser trasladado tras la intervención que se le practicó en la enfermería de la plaza de toros.

Por el momento, el estado de salud del torero es estable. Tal y como ha confirmado su apoderado, Pedro Marqués, Morante "no tiene dolor y la fiebre no ha aparecido". Dicha cornada, que fue calificada de "muy grave", le perforó el recto. Así lo detallaban en la enfermería, cuyo diagnóstico fue el siguiente: "Una herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinterina anal con perforación de la cara posterior del recto de 1,5 centímetros".

Según el parte médico, la intervención consistió en "un lavado de la herida, la reparación de la pared rectal y del aparato esfinteriano, dejando un drenaje aspirativo en el espacio postanal y un retro rectal". Pese a la complejidad de la operación y dos días después de la misma, Morante de la Puebla "está bastante animado". Así lo ha confirmado su apoderado, que además se muestra esperanzado "para que todo salga bien" y cree que "pronto recobraremos la sonrisa".

Entre las personalidades que se han interesado por el estado de salud del diestro, ha destacado la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Según Pedro Marqués, "hemos recibido la llamada de Ayuso trasladándonos una rápida recuperación para el maestro".

Pese al optimismo del torero, su apoderado no descarta "el riesgo de infección" asegurando que precisamente, ahora "son horas en las que pueden empezar a producirse complicaciones".

Juan Diego Madueño ha detallado que, aunque "este tipo de cornadas son desagradables", por lo menos ya "hemos visto una foto de él de pie". Sobre las imágenes en las que Morante entra en la ambulancia, Marqués ha afirmado que "entiende el valor informativo de las imágenes" y asegura que "no se van a poner tiquismiquis cuando hemos conseguido que un torero haya copado tantas portadas", algo que afirman "es casi impensable".

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