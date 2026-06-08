La polémica boda millonaria de Dua Lipa y Callum Turner en plena calle que ha enfrentado a los locales: "Palermo no se alquila"

La idílica boda de Dua Lipa y el actor Callum Turner en Palermo, Sicilia, se ha convertido en el centro de una agria polémica vecinal.

Tras celebrar una pequeña ceremonia civil en Londres el pasado 31 de mayo, la pareja se trasladó en un jet privado a la capital siciliana para dar inicio a tres días de lujosos festejos valorados en unos 1,7 millones de dólares.

Sin embargo, el despliegue para albergar a sus 200 invitados internacionales en lugares emblemáticos como el Palazzo Gangi y la Galería de Arte Moderno ha desatado la indignación de los palermitanos.

Dua Lipa y Callum Turner en su boda en Sicilia | Reuters

El centro histórico de la ciudad ha amanecido completamente bloqueado por vallas de contención y grandes lonas negras que impiden la visibilidad, provocando el cierre total al público de plazas emblemáticas como la Piazza Sant'Anna y la Piazza Croce dei Vespri durante todo el fin de semana.

Las drásticas medidas de seguridad impuestas por los organizadores han terminado por colmar la paciencia de los comerciantes (quienes denuncian pérdidas totales de ingresos) y de los propios residentes.

Según recoge The Sun sobre la información de los medios locales, el personal de blindaje ha llegado a bloquear los teléfonos móviles de quienes se aproximaban al recinto y se ha obligado a los vecinos de las viviendas cercanas a firmar estrictos acuerdos de confidencialidad.

Estos contratos les prohíben taxativamente difundir fotos o vídeos en redes sociales, exigiéndoles además declarar por adelantado el número exacto de personas que iban a permanecer dentro de sus propios domicilios.

Como respuesta a lo que consideran un abuso, las calles de Palermo han aparecido inundadas de grafitis y pancartas improvisadas con lemas dirigidos a la estrella del pop como "Palermo no está en alquiler", "Palermo no es para los ricos" o "Nuestra plaza no es el salón de tu casa".

En un intento desesperado por rebajar la tensión y mitigar el resentimiento generalizado, el equipo de Dua Lipa ha recurrido al talonario donando aproximadamente 5.000 libras esterlinas (unos 5.700 euros) a los residentes del barrio directamente afectados por las restricciones de aparcamiento.

Por su parte, las autoridades locales han salido en defensa de la celebración a pesar de las severas molestias.

El alcalde de Palermo, Roberto Lagalla, ha restado importancia a las protestas argumentando que la visibilidad global compensará los inconvenientes: "El hecho de que una artista de talla mundial como Dua Lipa eligiera Palermo para celebrar su boda, y que lo hiciera tan solo un año después de su anterior visita, confirma lo atractiva que es la ciudad hoy en día a nivel internacional", ha declarado el mandatario, insistiendo en que el extraordinario impacto de imagen y el beneficio económico para la región justifican de sobra este blindaje temporal.