PREOCUPADA POR SU PADRE
Mari Cielo revela el motivo de la ausencia de su padre, Andrés Pajares: está ingresado por una neumonía
Mari Cielo Pajares ha vivido un día muy especial con la presentación de su nuevo libro y la celebración de su 50 cumpleaños. Sin embargo, la escritora no ha podido evitar acordarse de su padre, Andrés Pajares, cuya ausencia ha estado muy presente durante el evento debido a un reciente problema de salud.
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Mari Cielo Pajares ha explicado que su padre, Andrés Pajares, no ha podido acompañarla en una fecha tan señalada, la presentación de su libro, Sí, muerdo, en Madrid, porque permanece ingresado a causa de una neumonía. Una situación que le ha impedido estar presente en un acto en el que tenía previsto junto a ella: "Mi padre no está aquí porque tiene una neumonía. Estaba ilusionadísimo con venir este día. Quería presentar el libro conmigo".
A pesar de la preocupación, ha querido lanzar un mensaje sobre el estado de salud de su padre: "Gracias a Dios está controlado, está muy bien". "Está bien, está controlado, está fantástico, pero es neumonía", ha insistido, dejando claro que la evolución está siendo buena.
Mari Cielo también ha contado que el propio Andrés Pajares estaba también molesto por no poder asistir al evento: "Estaba refunfuñado porque no podía venir".
De hecho, ha explicado que su padre tenía muchos planes para ese fin de semana y que incluso quería acudir al teatro el día anterior a la presentación: "Estaba cabreadísimo porque tenía lo del teatro y luego la presentación del libro".
Durante el acto, Mari Cielo ha querido rendir homenaje a su padre, una figura fundamental en su vida y también una de las inspiraciones de su nueva novela: "Está dedicado para él".
Y también ha aprovechado para destacar la enorme energía que sigue teniendo el actor a sus 85 años. Hace apenas unos meses, Andrés Pajares se sometió a una operación de espalda que, según su hija, ha mejorado notablemente su calidad de vida y le ha permitido recuperar movilidad.
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A pesar de los momentos complicados que han marcado a su familia en los últimos tiempos, Mari Cielo ha querido quedarse con el lado positivo. Rodeada de amigos, familiares y compañeros de profesión, ha celebrado su cumpleaños y la publicación de su quinto libro con la satisfacción de saber que su padre evoluciona favorablemente y podrá reunirse pronto con los suyos.
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