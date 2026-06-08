Muere un niño de 7 años después de que un mono le perforase el pulmón

Un niño de 7 años ha muerto tras ser atacado por un mono, el cual era la mascota familiar, en Tailandia. El pequeño, llamado Ekkarat Srichan, estaba jugando fuera de su casa cuando el animal se abalanzó sobre él y le clavó los colmillos en el torso.

Cuando su mascota se abalanzó sobre él, Ekkarat comenzó a gritar invadido por el miedo. No obstante, el mono continuó el ataque tirándolo al suelo mientras el pequeño intentaba escapar.

Durante el ataque, los vecinos escucharon los chillidos del mono, llamado Choke. Cuando los vecinos y familiares de Ekkarat salieron de sus hogares alertados por los chillidos de Choke, encontraron al pequeño cubierto de heridas y al mono con sangre goteando de sus dientes.

Lo sorprendente es que, tras el salvaje ataque, el mono seguía atado al poste de bambú donde la familia lo mantenía. No obstante, la cuerda resultó ser lo suficientemente larga para llegar a la zona donde estaba jugando Ekkarat.

Tras la tragedia, Ekkarat fue trasladado de urgencia al hospital de Sichon. No obstante, no pudieron hacer nada por salvar su vida y murió en Nakhon Si Thammarat, tal y como indican desde el periódico Daily Mail.

"Mi hijo no podía sobrevivir porque la mordedura del mono le perforó el pulmón"

La madre de Ekkarat, Daranee Srichan, dijo que los colmillos del macaco perforaron el pulmón del niño. Tal y como detalló a Daily Mail, "el médico dijo que mi hijo no podía sobrevivir porque la mordedura del mono le perforó el pulmón y alcanzó una zona vital".

Tras la muerte de su hijo, Daranee lamenta su fallecimiento y asegura que "si no le hubiera dado en ese punto, habría estado bien".

Ha detallado que, en un principio, su marido pensó "que solo había sufrido una mordedura en la pierna", pero cuando ella lo vio en el hospital se dio cuenta de que "había sufrido una mordedura en la caja torácica derecha".

El abuelo del pequeño rescató al mono en 2022 mientras estaba abandonado en una carretera

Cuando trasladaron a Ekkarat al hospital, el abuelo del pequeño liberó al mono en unas montañas cercanas. Posteriormente, la policía comenzó a buscarlo y lo encontraron en un árbol cercano. No obstante, al acercarse al animal, les lanzó una mirada agresiva y evitaron capturarlo.

Cuando los agentes encontraron al animal, el abuelo les contó que había rescatado al mono en 2022, ya que su madre le había abandonado al borde de una carretera.

Ahora, el abuelo de Ekkarat se arrepiente de haberlo rescatado. Según ha declarado al Daily Mail, "al principio pensé que había tomado la decisión correcta al salvar al mono, pero ahora que esto pasó, me doy cuenta de que cometí un error".

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