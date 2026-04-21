Morante de la Puebla, "tranquilo" tras salir de la UCI: "Su máxima preocupación era que el asta hubiese tocado el intestino"

Morante de la Puebla dejaba ayer a La Maestranza de Sevilla sin aire. El torero fue corneado en la zona anal y glútea por el cuarto toro de la tarde, provocándole una herida de gran profundidad por la que tuvo que ser operado de urgencia.

El torero recibió un pronóstico muy grave tras una primera operación de urgencia en La Maestranza y otra en el hospital, pero ya se encuentra en planta. Morante de la Puebla ha pasado la noche en la UCI del hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz y confiesa que ha sido una de las cornadas con más dolor que ha experimentado.

Isabel Rábago ha podido hablar con el entorno del torero, que ahora mismo asegura que está "tranquilo" y recibiendo alimentación intravenosa. "No tiene fiebre, que eso es lo más importante", afirma Rábago, "se le ha reconstruido toda una parte lateral del ano".

Según nos cuenta nuestra colaboradora, el mayor temor del torero tras la cornada era que el asta del toro pudiese tocar el intestino. Por suerte, no fue así y ahora se refugia en sus hijos, su exmujer y su pareja actual.

Debido a la delicada ubicación de la herida, el torero debe continuar su recuperación, que se alargará varios días. ¡Dale al play para ver toda la información al completo!