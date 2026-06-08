“¡No te creo!”: el fallo de Javier que le complica El Rosco en el momento decisivo contra David

Los invitados de Pasapalabra empatizan tanto con los concursantes que lamentan sus fallos, especialmente si se trata del capitán de su equipo. Esta vez, además, lo han expresado tras el tropiezo que Javier ha tenido en el momento más decisivo de El Rosco. “No te creo”, se le ha escuchado a Melani Olivares. Ciertamente, ha sido un error que ha terminado desequilibrando el desenlace.

La prueba ha estado llena de emoción precisamente por la gran igualdad entre los dos concursantes. Todo parecía imposible cuando el marcador reflejaba un empate a 21 aciertos. Entonces, Javier ha arriesgado en la P con “plaga”, pero la respuesta correcta era “pandemia”. Dado lo vivido hace no tantos años, los invitados se han quedado especialmente sorprendidos.

El duelo ha quedado visto para sentencia cuando Javier ha sumado otro error y David, un nuevo acierto que le situaba ya con 22. El barcelonés recupera así el color naranja en una etapa que está siendo de lo más emocionante. ¡Revive este gran Rosco en el vídeo!

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