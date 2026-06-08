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Alerta en Japón: Cierran casi 100 escuelas por múltiples avistamientos de oso

Una ciudad japonesa ordena cerrar todas sus escuelas tras múltiples avistamientos de oso en las últimas 24 horas.

Oso negro japonés.

Oso negro japonés.Getty Images

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Anna Martín
Publicado:

La ciudad japonesa de Utsunomiya, al norte de Tokio, cerró este lunes sus 94 escuelas de primaria y secundaria tras registrar por primera vez en su historia múltiples avistamientos de oso. En las últimas 24 horas, este ha podido verse más de 10 veces deambulando por las calles de la ciudad, mientras decenas de cazadores participaban en su búsqueda por el previo aviso que existía por su presencia.

Desde el sábado las autoridades recibieron más de una decena de avistamientos, uno de ellos dentro de un centro comercial. En el primero de ellos, donde se situaba al animal en los alrededores del Parque Nagaoka, se pudo conocer que era de entre 1 y 1,3 metros de longitud.

El oso también fue visto en las proximidades de las oficinas del gobierno prefectural y cercano a la escuela secundaria de Yonan, ciudad que se encuentra a unos 100 kilómetros de Tokio.

El oso continúa en libertad

"Hemos desplegado vehículos en las zonas donde se ha visto un oso para alertar a la población e instar a la gente a permanecer en el interior o dentro de sus coches", declaró a la AFP un responsable municipal, dado que el animal continúa en libertad.

También explicó que decenas de cazadores, policías y funcionarios están buscando al animal o animales avistados.

Además, el gobierno municipal pidió a sus ciudadanos que mantengan todas las puertas y ventanas cerradas con llave y que se abstengan de sacar la basura por la noche.

Aumentan los incidentes con osos en Japón

En los últimos años, Japón ha registrado en los últimos años un aumento del número de avistamientos de osos y de ataques, sobre todo en las zonas urbanas, ya que los animales salen hambrientos de su hibernación. De hecho, según datos de las autoridades, en lo que va de año se han registrado ya cuatro muertes por ataques de osos en el país nipón, además de varios incidentes que dejaron cuatro heridos en la ciudad de Fukushima.

El año pasado, en 2025, Japón registró cifras históricas con 13 muertes por ataques de osos, 238 heridos en encuentros con estos animales y más de 50.000 avistamientos.

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