El chiste fallido de Melani Olivares en Pasapalabra: “¿Estás segura de que era así?”

Tener a Santi Rodríguez en Pasapalabra es garantía de risas durante su visita. Este programa, como el pasado, lo ha comenzado en clave de humor cuando Roberto Leal le ha dado la bienvenida. Además, el presentador le ha comentado el gran nivel que mostró ayudando a Javier durante las pruebas, con plenos en La Pista y en Palabras Cruzadas. Él solo se recorrió las playas españolas dando ideas de viaje para las próximas vacaciones.

Con un genio del humor como Santi, el resto de los invitados también se han animado a probar su vis cómica. “Estaba intentando acordarme de un chiste buenísimo”, le ha comentado Melani Olivares a Roberto. Creía que se le había olvidado, pero ha empezado a contarlo: “¿Qué le dice una pingüina a otra?”. El problema es que no recordaba el desenlace, así que se ha quedado pendiente para más adelante.

Así ha ocurrido. Cuando Roberto acababa de saludar a Rubén Ochandiano, la actriz les ha interrumpido para terminar su chiste. Sin embargo, todos se han quedado perplejos con ese final. “¿Estás segura de que era así?”, le ha preguntado el actor. “¿No decías que era bueno?”, ha reaccionado Dafne Fernández. Y el presentador de Pasapalabra ha remachado con ironía: “No habría pasado nada porque no te hubieras acordado”. ¡Descubre el chiste fallido en el vídeo!

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