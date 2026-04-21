Juanma Moreno cuenta su conversación con Morante tras la cogida: "Hablé con él justo después"

Morante de la Puebla volvió a La Maestranza de Sevilla, tan solo un mes después de anunciar su vuelta a los ruedos. Tras la espectacular faena de la pasada semana, el diestro no consiguió amagar al toro. En un momento de confianza, no sacó los brazos y el animal se le vino al pecho.

Tras ese momento, el torero tiró el capote al ruedo y quedó atrapado. El animal de la ganadería Hermanos García Jiménez lo hirió por detrás, dejándolo tendido en el suelo. Posteriormente, y mientras sus compañeros trataban de alejar al toro, el diestro se tocaba el glúteo izquierdo. Aunque en un primer momento no podía saberse en qué zona exacta fue herido, hubo un diagnóstico: una cornada de 10 centímetros en el glúteo.

En concreto, así lo recoge el parte médico: "Cornada en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 centímetro. Se procede al lavado de herida y a la reparación de la pared rectal y del aparato esfinteriano. Se le aplica un drenaje aspirativo en espacio postanal y retro rectal. Pronóstico: muy grave".

"Le vi fuerte, bastante entero y pensando en reaparecer"

Ese toro era el último de la tarde para Morante de la Puebla y sin duda, la cogida conmocionó a los usuarios de la plaza de toros La Maestranza. Tras lo sucedido, el candidato popular en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha hablado con él y así lo ha detallado en Espejo Público.

Tal y como ha asegurado, "anoche hablé con él, sobre las 11 de la noche" y le vio "optimista". Ha detallado que le vio "fuerte, bastante entero, con el deseo de una recuperación muy pronta" e incluso, "pensando en reaparecer", pese a la dificultad de la recuperación por la zona en la que se encuentra.

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