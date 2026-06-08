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Mejores momentos | 8 de junio

Roberto Leal confiesa su “vocación frustrada” tras recibir un troleo de Dafne Fernández

El presentador se ha tomado con humor el inesperado chiste de la actriz, que ha dado pie a un momento aún más sorprendente.

Roberto Leal confiesa su “vocación frustrada” tras recibir un troleo de Dafne Fernández

Roberto Leal confiesa su “vocación frustrada” tras recibir un troleo de Dafne Fernández

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Alberto Mendo
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El inicio de este programa de Pasapalabra, tras la tensión de la Silla Azul que David ha superado, se ha convertido en un festival del humor. Santi Rodríguez ha contagiado su buen humor al resto de invitados, y algunos incluso han intentado contar un chiste. Melani Olivares lo ha hecho sin mucho éxito, dejando a todos perplejos con el final. “No habría pasado nada porque no te hubieras acordado”, ha ironizado Roberto Leal.

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El presentador ha saludado después a Dafne Fernández, que ha asegurado que no tenía chiste porque es “malísima” contándolos. Sin embargo, justo a continuación, le ha salido uno en forma de troleo: “No sabía que también eras médico”. Se refería al look del sevillano y, sin pretenderlo, se ha convertido en el comentario más divertido del momento.

Ya con el programa avanzado, Dafne le ha pedido disculpas a Roberto por su había resultado “faltona”. El presentador le ha reconocido que incluso estaba “encantado” con la broma porque le ha dado pie a confesar cuál es su “vocación frustrada”. ¿A qué se habría dedicado de no haber estudiado Periodismo? ¡Dale al play!

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