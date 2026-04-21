"Fístulas o incontinencias": las consecuencias a las que se podría enfrentar Morante en su recuperación

El torero José Antonio Morante de la Puebla se encuentra en un estado muy grave tras una brutal cogida durante la corrida del lunes por la tarde en la plaza de toros de La Maestranza, en Sevilla. A los pocos minutos del trágico suceso, Morante de la Puebla tuvo que ser intervenido de urgencia en la enfermería de la plaza de toros con un pronóstico muy grave.

El diestro resultó herido al intentar fijar con el capote al cuarto toro de la tarde. Sin embargo, el animal lo arrolló y el torero quedó tendido boca abajo, llevándose la mano a la zona afectada y mostrando gestos de dolor. Al momento, la cuadrilla fue rápidamente en su auxilio y lo trasladaron a esa enfermería, donde explicaron que el torero sufría "una herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinterina anal con perforación de la cara posterior del recto de 1,5 centímetros".

Según ese último parte médico, la operación consistió en "un lavado de la herida, la reparación de la pared rectal y del aparato esfinteriano, dejando un drenaje aspirativo en el espacio postanal y retro rectal".

Tras la operación, ha pasado la noche en la UCI de forma "tranquila", "sin complicaciones y sin fiebre", pero "no ha dormido prácticamente nada". Así lo hemos detallado en Más Espejo y además, Marta Álvarez, reportera, ha asegurado que "la intervención llevada a cabo en la enfermería de La Maestranza fue compleja porque la cornada ha perforado el recto y ha hecho falta una reconstrucción de esfínteres". Asimismo, ha detallado que lo más preocupante ahora es "el riesgo de infecciones y se prevé una larga recuperación".

Los principales riesgos en la recuperación: "Fístulas o incontinencias"

Para evaluar los riesgos de esta cornada, hemos hablado con Máximo García Padrón, cirujano jefe de la plaza de toros de Las Ventas. García Padrón ha detallado que la actuación de los médicos de La Maestranza fue "la correcta", pero asegura que "cuando hay una perforación de una víscera, como en este caso, puede haber más complicaciones que cuando no lo hay". También ha afirmado que "cuando vio la corrida y vio el percance, intuyó que el pitón podía haber llegado a donde ha llegado".

Ha explicado que, por el momento, "hay que esperar" para saber cómo afronta la recuperación. Sobre las posibles complicaciones, Máximo García Padrón ha detallado que "con los medios que tenemos a día de hoy no tiene porque haberlas", pero tampoco las descarta. Entre las principales complicaciones, "puede haber incontinencias o fístulas". Precisamente, esa "reconstrucción de esfínteres es lo más complicado porque puede crear una incontinencia que conlleve bastantes molestias".

No obstante, confía "en que las cosas vayan bien", ya que "es una herida que se ha suturado a escasos minutos del percance, así que no ha dado tiempo a que se contamine demasiado", y confirma que habrá "que esperar días o meses para ver cómo se va recuperando".

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