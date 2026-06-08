"¡Qué bonito!": Marron asombra a Nancys Rubias con un experimento tan peligroso como espectacular

Nancys Rubias han pisado el plató de El Hormiguero derrochando personalidad y carisma. Su paso por el programa ha dejado una charla desenfadada, divertida y repleta de complicidad con el público.

Tras la entrevista, Marron ha aparecido en el plató para poner el broche de oro a la visita del grupo musical. El científico ha preparado un experimento tan peligroso como explosivo y visual llegando a crear un circuito que alcanzaba hasta los 230 voltios.

"¡Que bonito!", "¡Es total!", se ha escuchado exclamar a los invitado que han dicho, en tono irónico, que se habían apuntado la idea para utilizarlo en sus conciertos. ¡Inolvidable

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