Increíble
"¡Qué bonito!": Marron asombra a Nancys Rubias con un experimento tan peligroso como espectacular
El equipo de ciencia ha ideado un experimento explosivo para despedir al grupo musical por todo lo alto.
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Nancys Rubias han pisado el plató de El Hormiguero derrochando personalidad y carisma. Su paso por el programa ha dejado una charla desenfadada, divertida y repleta de complicidad con el público.
Tras la entrevista, Marron ha aparecido en el plató para poner el broche de oro a la visita del grupo musical. El científico ha preparado un experimento tan peligroso como explosivo y visual llegando a crear un circuito que alcanzaba hasta los 230 voltios.
"¡Que bonito!", "¡Es total!", se ha escuchado exclamar a los invitado que han dicho, en tono irónico, que se habían apuntado la idea para utilizarlo en sus conciertos. ¡Inolvidable
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