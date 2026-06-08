Así ha sido la entrevista a Nancys Rubias en El Hormiguero

La visita de Nancys Rubias a El Hormiguero ha estado marcada por la espontaneidad y el buen ambiente. Entre anécdotas y risas, los integrantes de la banda han demostrado por qué son una de las formaciones más singulares del panorama musical.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el reciente encuentro de MarioVaquerizo con el Papa León XIV. El invitado ha asegurado que sintió una energía de lo más especial y que incluso llegó a recibir su bendición.

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en saber cómo consiguió Mario conocer a una referente para él como es Charo Baeza... ¡gracias a Tu cara me suena! Según ha dicho el cantante, para él ella tiene el mejor cardado de la historia de la música y "ha sido la única murciana que ha triunfado en Hollywood.

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