Rubén Ochandiano noquea a Melani Olivares: victoria por KO en La Pista con ‘Eye of the tiger’

Rubén Ochandiano ha podido meterse por unos instantes en la piel de Rocky para ganar en La Pista. ¡Y ha estado muy convincente en el papel! “¡Toma ya! Ven aquí, ¿quieres más?”, le ha dicho con estilo muy provocador a Roberto Leal tras afirmar que la canción es ‘Eye of the tiger’. La ha reconocido con sólo el primer fragmento, ciertamente superconocido gracias a la película protagonizada por Sylvester Stallone.

El presentador ya avanzaba que este tema era de los que “te motiva, te tira para adelante, te saca de la cama”. Rubén ha sido el más rápido con el pulsador y, haciendo ya gestos de boxeo, ha noqueado a Melani. La actriz ha perdido por KO, aunque ha vuelto a protestar por los pulsadores argumentando que sólo han funcionado los del equipo azul.

Por si tenía pocos alicientes este momento, Roberto le ha pedido a Rubén que cantara ‘Eye of the tiger’. De forma inesperada, todos han mirado a Javier para que hiciera una de sus exhibiciones de tenor. El concursante, entre la presión popular y que se lanza fácil a cantar, ha dejado a todos atónitos. ¡No te pierdas ni un detalle en el vídeo!

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