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El sorprendente encuentro de Mario Vaquerizo con Charo Baeza... ¡gracias a Tu cara me suena!

El invitado ha revelado cómo consiguió conocer a una referente para él gracias a imitarla en Tu cara me suena.

El sorprendente encuentro de Mario Vaquerizo con Charo Baeza... ¡gracias a Tu cara me suena!

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Nancys Rubias han llegado a El Hormiguero con su irreverencia, su sentido del humor y su energía inconfundible. El grupo ha protagonizado una entrevista divertida y llena de momentos inesperados.

En esta ocasión, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo fue el encuentro de Mario Vaquerizo con Charo Baeza, una auténtica referente para él. Según ha dicho, todo sucedió gracias a Tu cara me suena,

Mario ha contado que ella ha sido la única murciana que ha conseguido triunfar en Hollywood y que él siempre se ha fijado mucho en su peinado porque tiene "el mejor cardado de la música". ¡No te lo pierdas!

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Así ha sido la entrevista a Nancys Rubias en El Hormiguero

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