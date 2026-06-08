Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: La Guardia Civil se presenta en casa de Nieves, ¿será detenida?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Tasio escribirá una carta a Carmen y pedirá a Claudia que se la envíe. ¿Aceptará la nueva encargada?

Paula también recibirá otra carta del convento en el que trabaja. ¡Se avecinarán malas noticias para la joven!

Además, Eduardo y Federico se mostrarán muy unidos, pero…¡el hermano del chófer sufrirá un desmayo en la cantina que dejará muy preocupado a Eduardo!

Por otro lado, Gabriel descubrirá el plan de los De la Reina de vender sus acciones a cambio de la infraestructura de Toledo, ¡y no le sentará nada bien! ¿Podrá hacer algo para impedirlo?

Mientras, Damián llamará a Antoine Brossard para ofrecerle esta misma propuesta. ¿Aceptará el magnate francés o perderá la familia sus últimas esperanzas de salvar la fábrica?

En otro orden de cosas, Fina seguirá inmersa en la búsqueda de un piso y recibirá una buena noticia sobre su futuro laboral. ¿De qué se tratará?

Finalmente, Don Agustín tomará una terrible decisión y se personará junto a la Guardia Civil en la casa de los Salazar. ¿Será Nieves detenida? ¿Cómo reaccionará la familia ante este golpe devastador?

Parece que las cosas se complican en Sueños de libertad. ¡Descubre todo lo que pasará en los próximos capítulos adelantándote en atresplayer!

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