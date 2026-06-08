'Alza la mirada', el himno que acompaña la visita del papa y triunfa en redes sociales: conoce todos los detalles del lema

"No queremos que se quede en un simple himno institucional". A pocas horas de cantarle de tú a tú al Papa León XIV, el sacerdote y compositor Jaime Salmoreno y el cantante Marcos Ricbour nos adentran en este lema musicado que en estos días bate récords de escuchas en las plataformas. "El mensaje final es que la gente reflexione y piense en dejar de mirarse a uno mismo y mirar al otro". Romper con el ensimismamiento y el egocentrismo propio de la era de la hipertecnologización, apartar la pantalla y mirar al que tenemos en frente para conversar, escuchar y aprender. Es la propuesta, en forma de canción, que lanzan estos músicos a los jóvenes que quieren vivir en la fe y, por qué no, a los que no. "Levantar la mirada del móvil para mirarte a los ojos, porque si no no te descubro, no puedo encontrarme una persona real. Estamos demasiado viciados con esto (teléfono móvil), y si no veo a la persona, no puedo mirar al cielo". La creadora de contenido católico, Carla Restoy, no ha querido perderse el ensayo general de la vigilia de los jóvenes. Como ella, familias, grupos de jóvenes, sacerdotes, diáconos, monjas y viandantes entonan el estribillo de este himno durante los preparativos de las actuaciones musicales que acompañarán al papa en la Plaza de Lima.

Hakuna, TUYO y voces corales

Impulsado por la iniciativa VIVAFE, el himno ha sido elaborado por un equipo total autoral de once compositores e intérpretes. Entre ellos, destacan miembros del movimiento Hakuna, el grupo barcelonés TUYO y consagrados músicos católicos como el sacerdote Toño Casado o Javi Caño, además de Salmoreno y Ricbour, todos ellos bajo la batuta en la dirección musical de Pablo Cebrián, productor de artistas como Manuel Carrasco, David Bisbal, Morat o Sergio Dalma. Además, el Gran Coro de Voces Católicas consiguió reunir a más de 1.700 cantantes voluntarios de diferentes puntos de España, para realizar una grabación de manera simultánea en cuatro lugares emblemáticos de la arquitectura de nuestro país: la basílica de la Sagrada Familia (Barcelona), la Catedral de la Almudena (Madrid), la Catedral de La Laguna (Tenerife) y la Catedral de Santa Ana en Gran Canarias. Una producción con un fin solidario, pues todos los ingresos en concepto de derechos de autor y royalties que genere la canción irán destinados a diversas obras sociales de las diócesis españolas.

El poder evangelizador de la música

"La música trata de realidades humanas y yo creo que no hay nada más humano que la experiencia religiosa. A veces, la música llega a rincones que las palabras no llegan". al padre Salmoreno no se le desdibuja la sonrisa de la cara. Sabedor de la viralidad y la fuerza con la que ha irrumpido esta obra en las gargantas del medio millón de jóvenes que han acompañado al papa en la vigilia y que salieron cantando, Castellana arriba y abajo, el estribillo de esta canción cargada de mensaje. "Estamos felices de esta gran oportunidad que nos ha dado VIVAFE. Hasta hace dos días yo estaba cantando en mi baño y en redes sociales y ahora voy a hacerlo delante del Papa y de cientos de miles de personas", confiesa Marcos. "Alzar la mirada a la forma que tiene Dios de hacernos ver los acontecimientos de nuestro día a día como parte de una historia de amor en la que Él siempre está detrás cuidándonos", sentencia el sacerdote.

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