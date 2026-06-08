Éxito en la Semana Internacional de la Moda celebrada en Tenerife

Tenerife se ha convertido en la isla de referencia en el sector textil despidiendo otra edición de su Semana Internacional de la Moda con un rotundo éxito de público.

En el Certamen Jóvenes diseñadores Tenerife Moda, que cumple 15 años y se celebró el jueves 4 de junio, el jurado ha concedido el primer premio al diseñador canario Yeremay Hidalgo por la colección 'Lágrimas de sal'.

Durante estos días, en la pasarela de su Caja Negra han desfilado firmas como Silvia Fernández, By Loleiro, Yolancris y Marco&María, marca tinerfeña que puso el broche de oro a la segunda jornada de este importante evento.

Además, la Semana de la Moda de Tenerife (SIMTE 2026) se convierte en estos días en el epicentro del mundo de la moda, mostrando las últimas tendencias en moda sostenible, artesanía, belleza y estilismo.

Un gran encuentro donde la creatividad une a profesionales, marcas, diseñadores y amantes del sector en una experiencia única. Desfiles, exposiciones, presentaciones y experiencias con el fin último de crear lazos que impulsen la producción canaria a nuevos mercados.

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