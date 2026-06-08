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LA VOZ KIDS
De quedarse fuera a conquistar a los cuatro coaches: el regreso de Diego que emocionó a La Voz Kids
Una segunda oportunidad cambió por completo la historia de Diego en el programa. Su nueva actuación logró lo que parecía imposible y desató una oleada de elogios entre los coaches.
Después de no superar su primera Audición a ciegas, Diego regresó al escenario de La Voz Kids con una nueva oportunidad. El talent apostó por Limosna de amores, de Lola Flores, y consiguió que Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne giraran sus sillones durante la actuación.
La transformación del joven sorprendió a los coaches, que destacaron su evolución y perseverancia. Fonsi puso en valor el mensaje que transmite su historia, mientras el resto del equipo coincidió en reconocer el esfuerzo que le permitió pasar de no recibir ningún giro a lograr un pleno en su regreso al programa.
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