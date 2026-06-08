Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ÚLTIMA HORA

Sonsoles Ónega, sobre la emoción del papa León XIV en el Bernabéu: "Se le ve profundamente satisfecho"

El papa León XIV se ha mostrado muy emocionado en su entrada al estadio Santiago Bernabéu, en el que David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro han cantado para él.

Sonsoles Ónega

Publicidad

La presencia de León XIV en Madrid entra ya en su recta final tras varios días marcados por una intensa actividad pública y una notable movilización ciudadana. La visita del pontífice ha convertido a la capital en el centro de atención internacional, reuniendo a fieles, representantes institucionales y visitantes llegados de distintos puntos de España y del extranjero.

Entre las citas más significativas del pontífice destaca su discurso ante el Congreso de los Diputados, la misa del Corpus en Cibeles o el acto del lunes 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu. Un evento al que han acudido más de 80.000 fieles.

En Y ahora Sonsoles hemos podido acudir a la entrada en directo del Papa al estadio y a la primera actuación de la tarde. Han sido Daniel Diges, David Bustamante y Diana Navarro los que han recibido a León XIV cantando 'Alza la mirada' el himno de su visita en España.

Marcos Ricbour

Visiblemente emocionado, el Papa ha recibido una ovación ensordecedora. "Se le ve profundamente satisfecho", ha advertido Sonsoles Ónega, mientras observaba la sonrisa del pontífice.

Una jornada que quedará grabada en la memoria de millones de personas. La presencia del Papa ha convertido las calles de la capital en el escenario de un acontecimiento excepcional y ha atraído a multitud de fieles. ¡No te pierdas toda la información en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega, sobre la emoción del papa León XIV en el Bernabéu: "Se le ve profundamente satisfecho"

Marcos Ricbour

Hablamos con Marcos Ricbour, una de las voces del himno de la visita del Papa en España: "No lo vamos a olvidar nunca"

Bebé bendecida

La bebé de Irene y Javier ha recibido la bendición del papa León XIV: "Los escoltas los cogen con mucha delicadeza"

Antonio Banderas
HABLAMOS CON ÉL

Antonio Banderas responde a las críticas tras su discurso al Papa: "No voy a polemizar porque distrae la atención de lo importante"

Real Madrid
Nos lo cuenta

Miguel Ángel Martín, el amigo personal del papa León XIV que consiguió que fuera del Real Madrid

Pilar Vidal
PAPA LEÓN XIV EN MADRID

La emoción de Pilar Vidal que ha logrado que el papa León XIV salude ante las cámaras: "¡¿Lo habéis visto?!"

La visita del papa León XIV ha convertido a España en el centro de atención durante estos días, con una agenda que combina actos institucionales, celebraciones religiosas y eventos multitudinarios. Nuestra 'reportera papal' Pilar Vidal ha seguido sus pasos.

Luis Fonsi y Antonio Orozco
Mejores momentos | Audiciones 5

"Conviertes las cosas pequeñas en estrellas gigantes": Las palabras de Orozco que han emocionado a Luis Fonsi

Antonio Orozco ha querido tener unas bonitas palabras con Luis Fonsi para demostrar así que su relación va mucho más allá de su rol como coaches en La Voz Kids.

Papa León XIV

María José Atienza, testigo del discurso del papa León XIV ante el Congreso: "Daban ganas de grabar las caras de alguno"

Los artistas más codiciados de Tu cara me suena: los concursantes confiesan cuáles le habrían robado a sus compañeros

Los artistas más codiciados de Tu cara me suena: los concursantes confiesan cuáles les habrían robado a sus compañeros

El periodista Iñako Díaz-Guerra

Iñako Díaz-Guerra defiende la ausencia de Podemos del acto del papa: "Me parece lo más coherente"

Publicidad