Sonsoles Ónega, sobre la emoción del papa León XIV en el Bernabéu: "Se le ve profundamente satisfecho"

La presencia de León XIV en Madrid entra ya en su recta final tras varios días marcados por una intensa actividad pública y una notable movilización ciudadana. La visita del pontífice ha convertido a la capital en el centro de atención internacional, reuniendo a fieles, representantes institucionales y visitantes llegados de distintos puntos de España y del extranjero.

Entre las citas más significativas del pontífice destaca su discurso ante el Congreso de los Diputados, la misa del Corpus en Cibeles o el acto del lunes 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu. Un evento al que han acudido más de 80.000 fieles.

En Y ahora Sonsoles hemos podido acudir a la entrada en directo del Papa al estadio y a la primera actuación de la tarde. Han sido Daniel Diges, David Bustamante y Diana Navarro los que han recibido a León XIV cantando 'Alza la mirada' el himno de su visita en España.

Visiblemente emocionado, el Papa ha recibido una ovación ensordecedora. "Se le ve profundamente satisfecho", ha advertido Sonsoles Ónega, mientras observaba la sonrisa del pontífice.

Una jornada que quedará grabada en la memoria de millones de personas. La presencia del Papa ha convertido las calles de la capital en el escenario de un acontecimiento excepcional y ha atraído a multitud de fieles. ¡No te pierdas toda la información en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas