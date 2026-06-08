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En tierra lejana | Capítulo del 8 de junio

Cihan hace creer a Alya que su declaración de amor fue una farsa: "Hasta el juez se lo creyó"

La doctora se ha quedado atrapada en su matrimonio dos años más tras la preciosa declaración de amor de Cihan que ha conmovido al juez.

Cihan hace creer a Alya que su declaración de amor fue una farsa: "Hasta el juez se lo creyó"

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¡Menuda jugada le ha salido al jefe del clan Albora! Tras emocionarse en el tribunal con un discurso que dejó sin palabras a todos los presentes, Cihan ha conseguido lo que buscaba. El juez ha rechazado la demanda y Alya ha recibido un golpe durísimo: si quiere divorciarse por el mismo motivo, tendrá que esperar al menos dos años más.

El verdadero terremoto ha llegado al volver a casa. Nada más quedarse a solas en la habitación, Alya ha estallado contra su marido por lo ocurrido en el juicio: "No has dicho más que mentiras. Sí, no es nuevo. Yo eso lo sé. Pero has sido muy convincente".

Lejos de aclarar lo que siente, Cihan ha optado por provocarla todavía más. Le ha hecho creer que todo formaba parte de un plan perfectamente preparado: "Pues sí, he mentido. Practiqué con Erol. No fue fácil. Estuve memorizándolo toda la noche y al final salió como yo quería. Hasta el juez se lo creyó".

Como si eso no fuera suficiente, también ha intentado justificar su comportamiento cargando toda la responsabilidad sobre su esposa. "Te dije que no podíamos divorciarnos. Por eso tuve que decir todo eso. Tú me obligaste", le ha reprochado.

Alya no podía creer lo que estaba escuchando. "¿O sea que es culpa mía? ¿La culpa de todo esto es mía?", le ha preguntado indignada. "Sí", ha respondido él.

Pero la discusión no ha terminado ahí. Los celos de Cihan han vuelto a salir al recordar que Ugur estuvo en el juzgado apoyándola. "¿Por qué estaba Ugur allí? ¿Cuántas veces te he dicho que no se acerque a ti?", le ha gritado.

Ella tampoco se ha quedado callada. De hecho, le ha recordado que quien realmente podría haber complicado las cosas era Mine: "Si hubiera venido al juicio, habrías tenido un problema. ¿Se habría creído el juez tu discursito de marido ejemplar?”. Lo que está claro es que el divorcio sigue lejos, pero la guerra entre ellos está más viva que nunca.

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