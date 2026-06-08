Hoy, El Hormiguero bailará al ritmo de Nancys Rubias

El Hormiguero recibe esta noche a los integrantes de Nancys Rubias, una de las formaciones más singulares y reconocibles del panorama musical español. El grupo visita el programa para hablar de sus nuevos proyectos y de una trayectoria marcada por la música, el humor y una personalidad única.

Durante la entrevista, compartirán cómo viven esta etapa profesional, algunas anécdotas de su carrera y los retos que continúan afrontando después de años sobre los escenarios. Además, no faltarán las risas y la espontaneidad que siempre acompañan a la banda liderada por Mario Vaquerizo.

Sobre ellos:

Nancys Rubias es una banda de pop formada a principios de los años 2000 que ha logrado hacerse un hueco propio dentro de la música y el entretenimiento en España. Con un estilo desenfadado, letras cargadas de humor y una fuerte presencia mediática, el grupo se ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende lo estrictamente musical, ganándose el cariño de un público fiel a lo largo de los años.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas