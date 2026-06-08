Hablamos con Marcos Ricbour, una de las voces del himno de la visita del Papa en España: "No lo vamos a olvidar nunca"

El papa León XIV está en Madrid, antes de pasar por Barcelona y terminar su recorrido por España en las Islas Canarias. Una visita para la que nuestro país lleva meses preparándose.

Millones de fieles han acudido a ver al Papa durante todo el fin de semana y artistas de la talla de Bustamante o Niña Pastori han puesto su arte a disposición del sumo pontífice, que disfrutará de varios conciertos durante todo el fin de semana.

Sin embargo, la canción por excelencia que se ha convertido en el himno de la visita del papa es 'Alza la mirada', un tema compuesto por once autores y dirigido por Pablo Cebrián. En ella, participan más de 1700 voces.

Uno de los cantantes que han tenido el honor de cantar 'Alza la mirada' es Marcos Ricbour, que además la ha interpretado ante el Papa en la Plaza de Lima. "No lo vamos a olvidar nunca", afirma Ricbour.

Multitudes, emoción y momentos inolvidables. La visita del Papa ha dejado imágenes que ya forman parte de la historia reciente de España. ¡Dale al play para ver todos los detalles en el vídeo de arriba!

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