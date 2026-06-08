Juan Carlos Ortega destapa la surrealista denuncia a las Nancys Rubias: "Nos vemos en los juzgados"

El Hormiguero ha comenzado su semana por todo lo alto con la visita de las Nancys Rubias, que han querido hacer un repaso por su carrera junto a Pablo Motos y nos han adelantado sus nuevos proyectos profesionales.

Después de la entrevista, Juan Carlos Ortega ha intervenido en el programa para sorprender al grupo con su particular sección que, en esta ocasión, estaba centrada en una presunta denuncia a las Nancys Rubias.

Gracias a la inteligencia artificial, el colaborador ha simulado una discusión entre un matrimonio mayor que se quejaba que de no se habían olvidado de sus problemas en el concierto del grupo. ¡Disfruta de este momento al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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