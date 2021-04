Ángel Gabilondo (PSOE): "Confío en que Unidas Podemos nos apoye para frenar el Gobierno de Colón"

El candidato del PSOE a las próximas Elecciones a la Comunidad de Madrid 2021, Ángel Gabilondo ha condenado las amenazas de muerte que han recibido Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y recientemente Isabel Díaz Ayuso (PP), entre otros dirigentes. "Aunque seamos contrincantes políticos las personas están por encima de eso. Quiero un Madrid donde haya menos crispación y más solidaridad y convivencia", mantiene. Asegura que lleva toda una vida luchando por los acuerdos "ante la mirada de algunos mirándome como un ingenuo", apunta.

Respecto a las últimas encuestas que le quitan 4 escaños y dan la mayoría a la derecha, señala que analiza todos los sondeos. "Siempre me he tomado muy en serio las encuestas, a diferencia de algunos que solo se toman en serio las que les ponen bien. Las miro todas y veo lo difícil que debe ser hacerlas porque hay disparidades", apunta. "Los datos de los que disponemos nos hacen pensar que estamos a un puñado de votos las opciones socialistas de las opciones conservadoras", señala.

Recuerda Gabilondo que él mismo ganó las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid y no gobernó. Ahora su objetivo es gobernar "con una opción de progreso" y cree que si el PSOE no lidera este proceso "el asunto puede ser más difícil".

En un primer momento Gabilondo afirmó que no quería gobernar con un Pablo Iglesias extremista, mientras que en sus últimas declaraciones le tendía la mano al de Unidas Podemos. "Tengo muchos defectos pero cuido mucho las palabras", señala . Se reafirma en la idea de que "con este Iglesias no quiere gobernar" porque dice no a los extremismos. "Confío en que Unidas Podemos apoye un Gobierno para frenar el Gobierno de Colon", apunta.

No dará sus votos a Ayuso para frenar a Vox, tal y como ha solicitado la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. "No apoyaremos ni a la extrema derecha, ni a quienes alientan sus ideas y las difunden y la sostienen". En el caso de que fuéramos a un empate electoral espera que a partir del día 5 se anteponga la resolución de los problemas ciudadanos a cualquier otro interés y entonces tendremos que hablarnos todos

"Ya hemos avanzado algo si hemos llegado a la constatación de que tenemos que frenar a la ultraderecha como Alemania y Francia. El PP ha hecho unas elecciones para escorarse ante Vox, creemos que esto no es bueno para Madrid y hay que hacer una alternativa a eso".

En su programa electoral no entra la idea de subir los impuestos. "No voy a subir ni un euro. Este es un Gobierno excepcional para dos años y es importante conocer los tiempos de la política". Sí está a favor de que se siga el proceso de reforma fiscal "que toda Europa va a hacer más vinculada a la economía verde y propia del siglo XXI".

