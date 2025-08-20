ENTREVISTA
Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Juan Moya, el gran amigo de Palomo Linares
Hoy recordamos a Palomo Linares, el hombre que marco la historia del toreo, y para ellos recibimos la visita de Juan Moya, uno de sus amigos más cercanos. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00!
Hoy nos metemos de lleno en la vida de un tipo que dejó huella en el mundo del toreo: Palomo Linares. Pero ojo, que no solo se la jugaba en la plaza, también se lanzó al cine compartiendo pantalla con Marisol. ¡Un auténtico todoterreno!
Además, Palomo tenía un lado artístico menos conocido: se dedicó a la pintura abstracta, mostrando que tenía talento para todo. Su vida no solo giraba en torno al arte y la tauromaquia, sino que también estuvo llena de pasión y romances que lo convirtieron en un habitual de la prensa rosa.
Aunque murió hace ocho años, su historia sigue dando de qué hablar. Y para ello recibimos la visita de Juan Moya, amigo de toda la vida de Palomo Linares. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!
