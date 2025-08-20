“Vaya pastón”: La ilusión de Miguel al llevarse 2.250 euros en el bote

Hoy en La ruleta de la suerte si alguien tenía opción a llevarse el bote era la concursante Mónica, pero finalmente quién lo ha conseguido es Miguel. En dos tiradas, una para colocar el bote y otra para conseguirlo, ha logrado ese bote.

Miguel ha tenido una seguridad que no tienen todos los concursantes, el comodín. De igual forma, el concursante del atril amarillo lo ha hecho muy bien.

El concursante ha pasado a jugar la gran final con dos ayudas finales y 4.175 euros. ¡Revive la gran jugada de Miguel en el vídeo de arriba!