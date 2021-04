Isabel Díaz Ayuso, sobre las amenazas: "Es un circo que no ayuda a nadie y crea una alarma que no hay"

La presidenta madrileña y candidata del PP en las elecciones de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ella ha "aparecido en una lista yihadista", y que también recibe "amenazas" y vive "escoltada". "Nos pasa a todos los que estamos al frente, eso es condenable y reprochable, pero hay que saber trabajar con ello, con tranquilidad y sosiego y no sacando fotos", ha señalado.

En una entrevista en RNE, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido su gobierno con Ciudadanos y con apoyo externo de Vox. "No hay ningún problema. El tema es que la obsesión no puede ser el partido minoritario. La obsesión es que al partido mayoritario hay que intentar desgastarlo", ha señalado

Ayuso ha criticado que este sea ahora "el argumento mollar del PSOE" durante la campaña de las elecciones a la asamblea de Madrid 2021, un partido que "está gobernando con Podemos del que abjuraba y decía (Pedro) Sánchez que no podría tener a su lado porque no dormiría" y que además están apoyándose en el "entorno político de ETA y en los independentistas".

La presidenta madrileña considera que el PSOE "intenta utilizar a Vox" para "desgastar" al PP en las elecciones del 4 de mayo, mientas Ayuso insiste en asegurar que quiere ser "libre y que no tendría que pactar con ellos" si cuenta con una amplía mayoría. "Si es verdad que no quieren que esté Vox que me apoyen a mí. Ya está. Solucionado", ha zanjado.