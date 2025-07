Ángel Antonio Herrera, sobre Pedro Sánchez: "Expone medidas ante lo que se suponía que él había venido a enmendar"

En una mañana marcada por la esperada comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso de los Diputados para dar respuesta a la corrupción que rodea al Partido Socialista, Más Espejo comentaba las declaraciones de los ponentes y la negación de Sánchez ante dimitir y 'tirar la toalla'.

"Se suponía que él había venido a enmendar"

El periodista y escritor Ángel Antonio Herrera, ha sido el primero de la mesa en opinar y ha querido destacar que todas las propuestas de reparación a la corrupción propuestas por Pedro Sánchez durante la jornada, hacen evidente que: "La corrupción en España es una cosa de mucha vitalidad y vigor. También, ha expuesto que el Presidente expone soluciones ante lo que "se suponía que él había venido a enmendar" y que "está intentando corregir lo que él mismo ha hecho mal, cuando llego para hacerlo bien".

Tras las declaraciones de Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, ante las cámaras de Más Espejo, el periodista ha querido calificar las medidas de Sánchez como 'exóticas' y ha añadido que no comprende de qué forma puede ayudar la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en la resolución de los asuntos de corrupción.

Contradicción

Argumentaba también que Sánchez se contradice porque: "Trata con una desigualdad plena a las dos partes que configuran la corrupción: el que se corrompe y el que pone dinero". Ya que, como desarrollaba el colaborador, las medidas contra las empresas afectan a su conjunto, entendiendo la empresa como un todo: "Si alguien ahí es corrupto, esa empresa es corrupta", mientras que, "en el gobierno (…) no es el partido el que tiene culpa mayor sino solamente unas cuentas personas".

Prevalece la aversión a Abascal y Feijóo sobre el escarmiento a Sánchez

El resto de colaboradores de la mesa, han mostrado perspectivas parecidas a las de Ángel Antonio Herrera. Entre ellas, la periodista Rosa Belmonte definía la situación en el Congreso como un "paripé" y aludía a que no se ha hablado de nada que no se existiera antes: "no he visto ninguna novedad en las medidas que ha anunciado".

Por otro lado, Javier Caraballo ha comentado que se trata de un acto de "aparentar" y que "presentan medidas contra la corrupción, pero no van al fondo de la verdad", y Rubén Amón ha expresado su sorpresa ante la falta de protagonismo de Sánchez, en una mañana en la que debería haber sido el 'punto de mira'. "Prevalece la aversión a Abascal y Feijóo sobre el escarmiento que se merece Sánchez", ha indicado.

Síguenos en nuestrocanal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.