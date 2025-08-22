Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 22 de agosto

¡En el último momento! Antonio Molero salva a su equipo en las Palabras Cruzadas

El actor ha sudado la gota gorda para que el equipo de Rosa consiguiese resolver el panel.

El equipo azul se enfrentaba a unas Palabras Cruzadas con las que iban a pasear por España. Los jugadores debían dar con las ciudades en las que se encontrasen los monumentos que iba nombrando Roberto Leal.

Los tres estaban muy perdidos y atascados. Tanto es así que, ni Rosa, la concursante central, conseguía encadenar una buena racha de aciertos para sumar la máxima cantidad de segundos posible.

Sin embargo, Antonio Molero se ha puesto el mono de trabajo y ha conseguido mejorar la situación para los suyos. De hecho, el actor ha resuelto la prueba a tan solo cuatro segundos del final. ¡Imperdible!

