Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Atentados

Dos atentados en Colombia dejan al menos 18 muertos y más de 60 heridos

Un camión bomba en Cali y el derribo de un helicóptero en Antioquia reavivan la violencia atribuida a disidencias de las FARC.

Atentados colombia

Dos atentados en Colombia dejan al menos 18 muertos y más de 60 heridos | Antena 3 Noticias

Publicidad

Colombia ha vivido este jueves momentos de violencia marcada por dos ataques casi simultáneos que han dejado al menos 18 personas muertas y más de 60 heridas. Los atentados, ocurridos en Cali y en el municipio antioqueño de Amalfi, han vuelto a situar en el centro del debate la amenaza de las disidencias de las FARC y la escalada de la inseguridad en varias regiones del país.

El primero de los sucesos tuvo lugar en Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, cuando un camión cargado con explosivos detonó en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. La explosión dejó seis víctimas mortales y decenas de heridos, además de cuantiosos daños materiales en locales y viviendas cercanas. "A mí me cayó una lata encima", relató uno de los testigos en medio de la confusión provocada por el estallido, que generó escenas de pánico en los barrios próximos.

Helicóptero derribado en Antioquia

Horas después, en el departamento de Antioquia, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado presuntamente con un dron cargado de explosivos. La aeronave prestaba apoyo a efectivos que realizaban labores de erradicación manual de cultivos de coca en la zona. Según la información oficial, 12 policías murieron en el ataque y otros ocho resultaron heridos.

En Amalfi operan estructuras armadas como el Frente 36 de las disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo, lo que refuerza la hipótesis de la participación de estos grupos en el atentado.

Petro apunta a las disidencias de las FARC

El presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuyó los hechos al Estado Mayor Central, la principal disidencia de las extintas FARC, y al Clan del Golfo, que calificó de "organizaciones terroristas". "Colombia no puede permitir que grupos armados continúen sembrando miedo y destruyendo vidas", señaló el mandatario, quien adelantó que el Gobierno estudia declarar la conmoción interior por la alteración del orden público.

El ataque de Cali se produce apenas unas semanas después de una serie de atentados coordinados en esa misma ciudad el pasado mes de junio, que dejaron siete muertos y más de 50 heridos. En total, en el último trimestre se han registrado cuatro acciones de gran magnitud, lo que evidencia un recrudecimiento de la violencia.

Aunque ningún grupo ha reivindicado oficialmente los ataques, las autoridades insisten en que se trata de acciones ligadas a las disidencias armadas que continúan operando en zonas de fuerte presencia del narcotráfico. El ministro de Defensa colombiano ha confirmado que ya se han producido varias detenciones vinculadas con el atentado de Cali y que la investigación sigue abierta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Bailes virales y coreografías imposibles: así son los castings para entrar en las hermandades en EEUU

Hermandad en Estados Unidos

Publicidad

Mundo

Gaza. Protesta para que acabe la guerra

Netanyahu anuncia negociaciones por los rehenes mientras Israel avanza en Gaza

Atentados colombia

Dos atentados en Colombia dejan al menos 18 muertos y más de 60 heridos

Muerte y humillación en directo: el trágico final del 'influencer' Jean Pormanove

Los agresores del 'influencer' que murió en directo, Jean Pormanove, recaudan 36.000 euros

Una persona surfea este domingo, en Nagua (República Dominicana).
CICLÓN TROPICAL

El huracán Erin mantiene en alerta a Carolina del Norte: marejada ciclónica y olas de hasta nueve metros

La detención de la infuencer colombiana en Los Ángeles
Estados Unidos

Brutal detención en EEUU: arrestada en directo la 'influencer' colombiana Tatiana Mafla Martínez

La base militar secreta de Corea del Norte: muy cerca de China y con los misiles más innovadores
Corea del Norte

La base militar secreta de Corea del Norte: una amenaza para Asia y EEUU y con los misiles más innovadores

Se trata de una base de operaciones de misiles "no declarada" de Sinpung-dong que ha destapado el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. En esta base se podrían esconder los misiles balísticos de largo alcance más nuevos.

Graban sus nombres en las paredes del Coliseo de Roma
Italia

Muere una guía turística en el Coliseo de Roma por un golpe de calor

Una guía turística ha fallecido a causa de un golpe de calor mientras trabajaba con un grupo de turistas en el Coliseo, en Roma.

Foto de archivo de Trump y Von der Leyen

La Unión Europea y Estados Unidos cierran un acuerdo para frenar la guerra comercial

Miles de palestinos abandonan la ciudad de Gaza mientras Israel inicia su ocupación

Netanyahu ordena "negociaciones inmediatas" para poner fin a la guerra en Gaza pero solo "en términos aceptables para Israel"

Foto de archivo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro se planteó pedir asilo político a Milei y huir a Argentina en mitad de la investigación judicial por golpismo

Publicidad