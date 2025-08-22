¿Chanel y Abraham Mateo en Pasapalabra? El ‘Clavaíto’ acierto de Candela Cruz en La Pista

Salva Reina y Candela Cruz han protagonizado una desternillante rivalidad en La Pista. El intérprete afrontaba este último duelo con un pleno de victorias, pero la actriz estaba convencida de poder llevarse un buen sabor de boca antes de despedirse de Pasapalabra.

El año le favorecía a la invitada del equipo azul, y así lo ha evidenciado. Ha sido más rápida con el pulsador y no ha titubeado ni un instante al resolver logrando sumar cinco segundos para El Rosco de Rosa.

Después de bailar al son de Chanel y Abraham Mateo con ‘Clavaíto’, Roberto Leal ha bromeado con el parecido de los intérpretes a los artistas. ¡Dale a play para ver este momentazo!