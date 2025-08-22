Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

LO CUENTA

Pablo, el investigador que emocionó al Rey con sus incubadoras de 350 euros: "Más de 4.000 bebés han pasado por nuestras incubadoras"

Pablo recibió el premio Princesa de Girona por su labor con incubadoras de bajo coste para países sin recursos. ¡Nos lo cuenta!

pablo

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Pablo Sánchez ha ganado el premio Princesa de Girona por salvar la vida de bebés recién nacidos en países sin recursos gracias a las incubadoras 'low cost'.

Al investigador se le vino el mundo encima después de ver una foto de un bebé envuelto en un papel de aluminio y pegado a un radiador y esa fue la señal definitiva que le hizo dejar todo y crear estas incubadoras.

Estas incubadoras de 350 euros están salvando muchas vidas mientras que una incubadora al uso costaría 35.000 euros y países como Nepal o Perú no pueden acceder a ellas.

"Hay un millón y medio de bebés que todos los años mueren por falta de incubadoras", relata, "un grupo de ingenieros desarrollamos algo para que este grupo de bebés no fuesen descartados". ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

pablo

Pablo, el investigador que emocionó al Rey con sus incubadoras de 350 euros: "Más de 4.000 bebés han pasado por nuestras incubadoras"

alexis

Alexis denuncia que quieren desahuciar a su madre con ELA: "Nadie me ayuda, estoy completamente solo"

estafadores

Alberto pasó de ser estafado a 'caza estafadores': "La policía actua solamente bajo mandato judicial"

avila
SUCESOS

Un tiroteo en Ávila deja un muerto y tres heridos: "Son trabajadores todos. Nunca han tenido ningún problema".

bertin
EXCLUSIVA

El nuevo negocio secreto de Bertín Osborne tras su polémica portada

paqui
SU HISTORIA

Paqui, la hija reconocida de Paco Gento, ya lleva su apellido: "Desde pequeña lo sabía y esperé a que algún día apareciese"

Después de toda una vida en la sombra, Paqui ha conseguido lo que durante años le fue negado: llevar oficialmente el apellido de su padre, Paco Gento, leyenda del Real Madrid.

Laura Moure felicita a María ángeles en la final: “¡Qué valiente has sido tirando!”
MEJORES MOMENTOS | 22 DE AGOSTO

Laura Moure felicita a María ángeles en la final: “¡Qué valiente has sido tirando!”

La concursante del atril rojo ha conseguido llevarse a casa 6.012 eurazos a base de mucho esfuerzo en cada jugada.

Esta tarde en YAS Verano, recordamos la mítica boda de Lolita y Guillermo Furiase

Esta tarde en YAS Verano, descubrimos los detalles secretos de la mítica boda de Lolita y Guillermo Furiase

Alexandra Jiménez

Alexandra Jiménez habla sobre el estreno de su nueva película 'Sin Cobertura', en Más Espejo

La confesión de Jorge Fernández: "Lo bueno de cumplir años es que te libras de las despedidas de soltero"

La confesión de Jorge Fernández: "Lo bueno de cumplir años es que te libras de las despedidas de soltero"

Publicidad