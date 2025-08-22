Mejores momentos | 22 de agosto
“¡Qué bonito cantas!”: Lucrecia silencia el plató de Pasapalabra con su poderío vocal
La cantante se ha despedido del programa por todo lo alto cantando un trozo de su último single.
El paso de Salva Reina, Lucrecia, Candela Cruz y Antonio Molero en Pasapalabra ha llegado a su fin. Los invitados han cumplido tres programas y han dejado momentos para el recuerdo.
Antes de dar paso a El Rosco, Roberto Leal ha mantenido una emotiva charla con cada uno de ellos. En el caso de Lucrecia, el presentador le ha pedido que deleitase al público cantando un trozo de su último single.
La artista ha dejado a todos los presentes boquiabiertos con un canto tan tierno como poderoso firmando así la mejor despedida posible. ¡Haz click en el vídeo de arriba para ver este momentazo!
