Incendios en España
Última hora de los incendios en España: dos nuevos incendios en Pontevedra y el de Jarilla casi controlado
Oia y Vilaboa, en Pontevedra, sufren desalojos por la cercanía de las llamas a las viviendas. En Cáceres, el incendio de Jarilla se da casi por controlado tras arrasar más de 16.000 hectáreas.
Publicidad
Los incendios forestales no dan tregua en España. Galicia, Castilla y León y Extremadura siguen en el foco de la emergencia, con miles de personas afectadas y carreteras cortadas. La situación se ha complicado en Pontevedra, donde dos nuevos fuegos mantienen en vilo a los vecinos de Oia y Vilaboa. Por su parte, en Cáceres, el incendio de Jarilla, que ha arrasado más de 16.000 hectáreas, está prácticamente perimetrado.
Dos nuevos incendios en Pontevedra
La tarde de este jueves se declaró un incendio en Oia, junto a la carretera PO-552. El fuego comenzó muy cerca de las casas y avanzó en cuestión de minutos hacia el monte, favorecido por el viento y la sequedad del terreno. La proximidad de las llamas obligó a evacuar viviendas y un camping en Mougás.
Los vecinos trataron de contener el fuego con cubos de agua, mangueras y palas, mientras el humo denso cubría la carretera principal de la zona, que tuvo que ser cortada al tráfico. La situación se tornó peligrosa cuando varios vehículos quedaron atrapados entre las llamas y la visibilidad era casi nula.
En Vilaboa, otro foco obligó también a ordenar desalojos. Ambos incendios permanecen en nivel 2 de alerta, por la cercanía a los núcleos de población. Los medios de extinción han desplegado helicópteros, avionetas, brigadas y motobombas, pero el avance de las llamas sigue siendo imparable.
Según la Xunta, ya son siete los incendios activos en Galicia, cinco de ellos en Ourense, donde se han quemado más de 82.000 hectáreas. El más grave, en Larouco, ha cruzado el Sil y se ha extendido hasta Lugo.
Seis incendios en nivel dos en Castilla y León
La comunidad mantiene seis incendios en nivel 2, con unas 2.000 personas evacuadas de 50 localidades. León y Zamora concentran la mayoría de los focos, con especial preocupación en El Bierzo y los Picos de Europa.
En Zamora, la situación ha mejorado y los vecinos de cuatro poblaciones han podido regresar a sus casas. No obstante, en Moncabril preocupa la cercanía del fuego a una central hidroeléctrica, donde se trabaja contrarreloj para proteger la infraestructura.
El incendio de Jarilla, casi controlado
Buenas noticias llegan desde Cáceres. El incendio de Jarilla, que ha arrasado más de 16.000 hectáreas, está prácticamente perimetrado. Continúan algunas evacuaciones en Hervás, el valle del Jerte y La Garganta, aunque los equipos de extinción confirman que la estrategia de ataque ha dado resultados.
Cerca de 500 efectivos permanecen desplegados en la zona para evitar reactivaciones. La presidenta de la Junta, María Guardiola, aseguró anoche que “queda poco para darlo por controlado”.
Sánchez viaja a Asturias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza hoy a Asturias para visitar los Puestos de Mando Avanzados de Somiedo y Cangas del Narcea. Allí evaluará el estado de los cuatro incendios activos en la región, con especial atención al de Degaña.
Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado su apoyo y ha anunciado que se destinarán fondos europeos para la reconstrucción de las zonas afectadas.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.
Última hora de los incendios en España: Desalojo en Pontevedra
Cuatro viviendas han tenido que ser desalojadas en Pontevedra debido a la situación en la que se encuentra el incendio forestal de Vilaboa que se encuentra en nivel 2.
Última hora de los incendios en España: Europa apoya a España
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, traslada a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno que "Europa está con España en su lucha contra los incendios forestales" y asegura que "el día después" el bloque comunitario estará presente "para apoyar la recuperación" con el Fondo Europeo de Solidaridad.
Última hora de los incendios en España: Más de 400.000 hectáreas quemadas
Según el Ministerio del Interior, aún hay 18 incendios graves activos. En las últimas dos semanas han ardido más de 403.000 hectáreas y se han desalojado a 33.000 personas. Desde junio, 40 personas han sido detenidas en relación con estos fuegos.
Última hora de los incendios en España: Diez carreteras siguen cortadas en España
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado que este viernes permanecen diez carreteras secundarias cortadas por los incendios forestales. La mayoría se concentran en Castilla y León, con siete vías cerradas en las provincias de León, Zamora y Palencia.
En Galicia, continúan intransitables la PO-552, entre As Mariñas y Mougás, y la LU-P-1801, en Arxemil. En Extremadura, sigue cortada la CC-224, que une Hervás con Cabezuela del Valle por el puerto de Honduras.
Última hora de los incendios en España: El incendio de Jarilla, casi controlado
Buenas noticias desde Cáceres: el incendio de Jarilla, que ha arrasado más de 16.000 hectáreas, está prácticamente perimetrado. Aunque aún se mantienen algunas evacuaciones en Hervás, el valle del Jerte y La Garganta, los equipos de extinción aseguran que la estrategia aplicada ha dado resultados.
En la zona continúan trabajando cerca de 500 efectivos, pendientes de posibles reactivaciones. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, afirmó anoche que “queda poco para darlo por controlado”, lo que supone un respiro tras varios días de intensa lucha contra las llamas en el norte de la provincia.
Última hora de los incendios en España: El presidente Pedro Sánchez viaja a Asturias para seguir la evolución del incendio de Degaña
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes por la mañana a Asturias para conocer de primera mano la evolución del incendio forestal de Degaña, uno de los más preocupantes en la región. Será la cuarta comunidad que visite tras recorrer Galicia, Castilla y León y Extremadura en los últimos días.
El martes, Sánchez estuvo en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), aunque sin la compañía del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Horas antes también visitó el Puesto de Mando Avanzado de Jarilla (Cáceres), donde estuvo acompañado por la presidenta extremeña, María Guardiola.
Última hora de los incendios en España: El Parlamento debate si convoca pleno extraordinario sobre los incendios de Tarifa y la Mezquita de Córdoba
El Parlamento andaluz abordará este viernes en la Diputación Permanente la posibilidad de convocar un pleno extraordinario centrado en los recientes incendios forestales en Tarifa (Cádiz) y en el fuego que afectó el 8 de agosto a la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio Mundial.
El Grupo Socialista ha solicitado las comparecencias de los consejeros de Presidencia, Cultura y Medio Ambiente para dar explicaciones sobre la cobertura informativa de la RTVA, las actuaciones previstas en la conservación de la Mezquita y las consecuencias medioambientales de los incendios. Otros grupos como Por Andalucía y Adelante Andalucía también reclaman una sesión extraordinaria sobre estos sucesos.
Última hora de los incendios en España: El índice de riesgo de incendios forestales seguirá siendo 'muy alto' este viernes en toda Asturias
El riesgo de incendios forestales continuará este viernes en nivel "muy alto" en todo el Principado, según el cálculo del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). La escala de previsión contempla cinco niveles, de bajo a extremo, y sitúa a Asturias en la segunda categoría más grave.
Ante este escenario, el Gobierno autonómico recuerda que todas las quemas están prohibidas en los 78 concejos de la comunidad mientras permanece activado el Plan de Incendios del Principado (Infopa).
Última hora incendios en España: Desalojadas cuatro viviendas por el incendio forestal de Vilaboa
El incendio declarado en la tarde de este jueves en Vilaboa (Pontevedra) obligó a desalojar cuatro viviendas en la parroquia de Santa Cristina de Cobres. En total, 14 personas tuvieron que abandonar sus casas en la zona de Paradellas por la proximidad de las llamas. El fuego comenzó sobre las 16:30 horas y, debido a su cercanía a las viviendas, se declaró la Situación 2 de emergencia. El alcalde del municipio, César Poza, reconoció que la situación era “complicada”. Los equipos de extinción permanecen desplegados para evitar que el fuego avance hacia nuevos núcleos habitados.
Última hora incendios en España: Extinguido el incendio con seis focos en s'Albufera
Los Bomberos de Mallorca han dado por extinguido el incendio declarado anoche en el parque natural de s'Albufera, en Alcúdia. El fuego llegó a tener hasta seis focos activos,dos forestales y cuatro agrícolas lo que hace sospechar que fue provocado de forma intencionada.
En las tareas de extinción trabajaron efectivos de los parques de Alcúdia, Inca y Artà, junto con agentes del Ibanat, Policía Local de Muro y Guardia Civil. El incendio quedó totalmente sofocado a las 2.30 de la madrugada. La superficie afectada se evaluará en las próximas horas mientras avanza la investigación policial.
Publicidad