Última hora de los incendios en España: dos nuevos incendios en Pontevedra y el de Jarilla casi controlado

Los incendios forestales no dan tregua en España. Galicia, Castilla y León y Extremadura siguen en el foco de la emergencia, con miles de personas afectadas y carreteras cortadas. La situación se ha complicado en Pontevedra, donde dos nuevos fuegos mantienen en vilo a los vecinos de Oia y Vilaboa. Por su parte, en Cáceres, el incendio de Jarilla, que ha arrasado más de 16.000 hectáreas, está prácticamente perimetrado.

Dos nuevos incendios en Pontevedra

La tarde de este jueves se declaró un incendio en Oia, junto a la carretera PO-552. El fuego comenzó muy cerca de las casas y avanzó en cuestión de minutos hacia el monte, favorecido por el viento y la sequedad del terreno. La proximidad de las llamas obligó a evacuar viviendas y un camping en Mougás.

Los vecinos trataron de contener el fuego con cubos de agua, mangueras y palas, mientras el humo denso cubría la carretera principal de la zona, que tuvo que ser cortada al tráfico. La situación se tornó peligrosa cuando varios vehículos quedaron atrapados entre las llamas y la visibilidad era casi nula.

En Vilaboa, otro foco obligó también a ordenar desalojos. Ambos incendios permanecen en nivel 2 de alerta, por la cercanía a los núcleos de población. Los medios de extinción han desplegado helicópteros, avionetas, brigadas y motobombas, pero el avance de las llamas sigue siendo imparable.

Según la Xunta, ya son siete los incendios activos en Galicia, cinco de ellos en Ourense, donde se han quemado más de 82.000 hectáreas. El más grave, en Larouco, ha cruzado el Sil y se ha extendido hasta Lugo.

Seis incendios en nivel dos en Castilla y León

La comunidad mantiene seis incendios en nivel 2, con unas 2.000 personas evacuadas de 50 localidades. León y Zamora concentran la mayoría de los focos, con especial preocupación en El Bierzo y los Picos de Europa.

En Zamora, la situación ha mejorado y los vecinos de cuatro poblaciones han podido regresar a sus casas. No obstante, en Moncabril preocupa la cercanía del fuego a una central hidroeléctrica, donde se trabaja contrarreloj para proteger la infraestructura.

El incendio de Jarilla, casi controlado

Buenas noticias llegan desde Cáceres. El incendio de Jarilla, que ha arrasado más de 16.000 hectáreas, está prácticamente perimetrado. Continúan algunas evacuaciones en Hervás, el valle del Jerte y La Garganta, aunque los equipos de extinción confirman que la estrategia de ataque ha dado resultados.

Cerca de 500 efectivos permanecen desplegados en la zona para evitar reactivaciones. La presidenta de la Junta, María Guardiola, aseguró anoche que “queda poco para darlo por controlado”.

Sánchez viaja a Asturias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza hoy a Asturias para visitar los Puestos de Mando Avanzados de Somiedo y Cangas del Narcea. Allí evaluará el estado de los cuatro incendios activos en la región, con especial atención al de Degaña.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado su apoyo y ha anunciado que se destinarán fondos europeos para la reconstrucción de las zonas afectadas.

