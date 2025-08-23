Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta descubrirá una carta de Fina... ¿de despedida?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Marta despertará y no encontrará a Fina. Desconcertada, buscará por toda la casa hasta encontrar una carta de despedida. Al leerla, romperá en llanto, ¿se ha ido Fina a Argentina dejándola para siempre? ¿Ha cedido al chantaje de Pelayo?

En paralelo, Claudia se impacientará al ver que Fina no llega a trabajar. “Carmen le pidió que viniera antes”, le comentará a Raúl. ¿Se enterarán también sus amigas de la marcha de Fina? ¿Cómo reaccionarán?

En la fábrica, los problemas se agravarán. Carmen empezará a sospechar sobre las enfermedades de los trabajadores y lo que está pasando en saponificación. Le preguntará a Gema sobre lo que está pasando.

Mientras, las encargadas del dispensario irán con todo. Begoña le echará a Andrés en cara su pasividad: “Formas parte de una directiva que antepone el beneficio a las personas”. Y, Luz, también se enfrentará a Luis, quien intentará defender las decisiones de la junta: “Tengo que mirar por los trabajadores, pero eso pasa por proteger los intereses de la empresa”.

Finalmente, Irene, tras una dura conversación con don Pedro, se desahogará con Cristina: “He tenido que morderme la lengua para no contarle todo lo que hemos descubierto”. ¿Hasta cuándo aguantará Irene todo lo que ha descubierto de su hermano?

