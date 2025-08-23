Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta descubrirá una carta de Fina... ¿de despedida?

Tras una noche juntas, Marta se levantará y verá una carta de la mujer que ama.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta descubrirá una carta de Fina... ¿de despedida?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Marta despertará y no encontrará a Fina. Desconcertada, buscará por toda la casa hasta encontrar una carta de despedida. Al leerla, romperá en llanto, ¿se ha ido Fina a Argentina dejándola para siempre? ¿Ha cedido al chantaje de Pelayo?

En paralelo, Claudia se impacientará al ver que Fina no llega a trabajar. “Carmen le pidió que viniera antes”, le comentará a Raúl. ¿Se enterarán también sus amigas de la marcha de Fina? ¿Cómo reaccionarán?

En la fábrica, los problemas se agravarán. Carmen empezará a sospechar sobre las enfermedades de los trabajadores y lo que está pasando en saponificación. Le preguntará a Gema sobre lo que está pasando.

Mientras, las encargadas del dispensario irán con todo. Begoña le echará a Andrés en cara su pasividad: “Formas parte de una directiva que antepone el beneficio a las personas”. Y, Luz, también se enfrentará a Luis, quien intentará defender las decisiones de la junta: “Tengo que mirar por los trabajadores, pero eso pasa por proteger los intereses de la empresa”.

Finalmente, Irene, tras una dura conversación con don Pedro, se desahogará con Cristina: “He tenido que morderme la lengua para no contarle todo lo que hemos descubierto”. ¿Hasta cuándo aguantará Irene todo lo que ha descubierto de su hermano?

No te pierdas todo lo que pasará en el próximo capítulo de Sueños de libertad.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta descubrirá una carta de Fina... ¿de despedida?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta descubrirá una carta de Fina... ¿de despedida?

Avance de Renacer

Capítulo 377 de Sueños de libertad; 22 de agosto: Fina se despide de Marta sin poder contarle la verdad

Marta y Fina se dejan llevar... ¿por última vez?

Fina oculta sus planes de huida y vive su última noche con Marta intentando que no se note su profunda tristeza.

Irene descubre la verdad: José nunca quiso marcharse, fue su hermano Pedro quien los separó

Ambas reciben cartas de Pepe, que sirven para confirmar que él sí quería casarse con Irene y fue Pedro quien le amenazó para que no lo hiciera.

Fina revive su historia de amor con Marta, pero es incapaz de desvelarle su marcha

Pelayo insta a Fina a marcharse cuanto antes y... ¡sin despedirse de Marta!

Pelayo insta a Fina a marcharse cuanto antes y... ¡sin despedirse de Marta!

